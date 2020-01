Les feux en Australie vus par un Sherbrookois

Alexandre Jean habite Bungendore avec sa femme d’origine australienne. Son village, situé au sud de Sydney, est menacé par les incendies depuis l’automne dernier.

Un feu a commencé à la mi-novembre et on se tenait prêt à partir. Ça a bloqué l’autoroute qui se rend vers la plage qui est une destination d’été pour les résidents de la capitale Canberra. Ça n’a pas touché que les petites communautés, ça a touché tout le monde , relate-t-il.

Pour la femme d’Alexandre Jean qui est asthmatique, les temps sont difficiles, puisque l’air de son quartier demeure irrespirable depuis de longues semaines.

Parfois on ne voit pas à plus de 150 mètres devant nous, c’est comme une grosse brume épaisse, mais chaude et difficile à respirer.

Alexandre Jean, Sherbrookois qui habite en Australie