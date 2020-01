Deux maisons des aînés prévues à Gatineau

Les maisons des aînées sont un nouveau concept d'établissements devant accueillir 2600 bénéficiaires des services en matière d'hébergement et de soins de longue durée d'ici au Québec d'ici 2022.

Le 17 décembre dernier, la Société québécoise des infrastructures (SQI) a publié un avis d'intérêt signalant qu'elle était à la recherche d'un terrain à Gatineau pour abriter une future maison des aînées. Ce terrain devait se trouver dans une zone restreinte du secteur de Gatineau, entre Masson-Angers et le boulevard Lorrain.

Or, le député du Pontiac, André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, s'est demandé pourquoi le secteur de Hull-Aylmer n'était pas pris en considération. Ses questionnements ont notamment été publiés dans le journal Le Droit jeudi. La circonscription de Gatineau est représentée par le caquiste Robert Bussière, alors que celle de Hull est détenue par la libérale Maryse Gaudreault.

Contacté à ce sujet par Radio-Canada jeudi, le cabinet de la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a toutefois précisé qu'une maison des aînés verrait aussi le jour dans l'ouest de Gatineau.

L’avis d’intérêt de la SQI Société québécoise des infrastructures est l’un des moyens utilisés pour identifier les terrains sur lesquels pourraient être construites les maisons des aînés. Le MSSS étudie également les terrains dont le réseau est déjà propriétaire, les terrains non utilisés qui appartiennent à d’autres organismes (ex : ville ou autre ministère) , a indiqué l'attachée de presse Marjaurie Côté-Boileau. Afin de répartir les nouvelles places à développer dans le cadre des maisons des aînés et des maisons alternatives, la ministre Marguerite Blais a demandé à ce qu’une évaluation des besoins actuels et à venir soit réalisée.

Cette annonce ne satisfait pas pleinement le député libéral André Fortin.

C'est positif qu'il en ait un dans l'est et un dans l'ouest, mais on n'a toujours pas vu les données qui nous disent où sont les besoins. Peut-être y a-t-il des besoins dans le nord, peut-être y a-t-il des besoins dans le secteur des collines, peut-être y a-t-il des besoins dans les MRC rurales? , a-t-il jugé.

M. Fortin estime qu'un plan global concernant les soins de longue durée dans la région doit être rendu public avant que soient publiés des avis d'intérêt pour des terrains en particulier.

Avec les informations de Roxane Léouzon