En route vers le 21e Tremplin de Dégelis

La période d’inscription s’étend jusqu’au 20 février. Elle comprend les mêmes catégories que l’an dernier, soit « Trampolines » (12 ans et moins), 13-17 ans, 18 ans et plus et auteur-compositeur-interprète en chanson ainsi que la catégorie Humour.

Pour une première fois cette année, le volet Humour a été séparé du volet chanson.

« Le concours en humour se fera sous forme de gala d’humour. », indique le président du Tremplin de Dégelis, Christian Ouellet. Selon lui, certains aspects des deux types d’arts étaient difficiles à amalgamer.

Autre nouveauté : les participants auront le choix d’auditionner en personne ou par l’entremise de visioconférences.

À écouter également: Dévoilement des détails du prochain festival Le Tremplin de Dégelis

Le volet formation est quant à lui toujours là. Les participants auront accès à environ 100 heures de formation avec des professionnels du milieu.

Cet aspect de formation permet au festival de rester attrayant selon M. Ouellet.

« Quand on demande aux participants pourquoi ils se sont inscrits, le volet formation vient souvent en premier sur la liste », raconte-t-il.

Garder la forme après 20 ans

Les organisateurs du Tremplin de Dégelis attribuent le succès de l’évènement au plan de développement stratégique dont ils se sont dotés lors de la quinzième année du festival.

« On a pris l’orientation de développer l’évènement à l’extérieur de Dégelis, sur le territoire de la MRC du Témiscouata. On organise des évènements dans les écoles, dans les lieux publics et dans les bars pour faire rayonner davantage l’évènement. »

M. Ouellet ajoute que le réseau que s’est créé l’organisation du festival a également contribué à sa pérennité. Plusieurs artistes, dont André Sauvé, Klô Pelgag et Boucar Diouf, sont passés par le Tremplin de Dégelis en début de carrière.

L’organisation affirme maintenant préparer un autre plan de développement stratégique pour les cinq prochaines années.

Christian Ouellet annonce, entre autres, que le processus d’auditions continuera d’évoluer.

« Possiblement que dans les années à venir, les auditions se feront devant public et peut-être que d’autres activités du genre pourraient être développées. »

Le comité organisateur espère également à rendre l’évènement plus intergénérationnel, conclut M. Ouellet.

Luce Dufault comme porte-parole

Pour son vingt-et-unième anniversaire, le festival a choisi comme porte-parole l’autrice-compositrice-interprète Luce Dufault.

L’interprète des Soirs de scotch est un choix de porte-parole rassembleur, selon le président du tremplin, Christian Ouellet.

« C’est une artiste qui, dans ses styles, dans sa personnalité, ratisse beaucoup de groupes d’âge et de styles musicaux. C’est une fille qui a fait dans la pop, le blues et qui est d’une gentillesse incroyable », explique-t-il.

La programmation officielle du Tremplin de Dégelis sera dévoilée à la mi-avril.