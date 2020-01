Les génératrices au carburant fossile d'Énergie Yukon roulent à plein régime

Pendant les heures de pointe, entre 7 h et 9 h, puis de 17 h à 19 h, jusqu’à 30 % de l’électricité doit être produite par les centrales de gaz naturel ou de diesel.

Par ailleurs, Énergie Yukon a loué neuf génératrices au diesel supplémentaires cet hiver de façon à pouvoir produire un autre 18 mégawatts en raison d’une demande croissante en énergie au territoire.

Le président-directeur général d’Énergie Yukon, Andrew Hall, affirme que les pics de demande en énergie se font de plus en plus importants.

Généralement, quand nous atteignons des températures de -30 degrés Celcius nous commençons à voir des records de demande. Dimanche soir par exemple, nous avons atteint une demande de 95 mégawatts, un record. C’est beaucoup d’énergie et ça met à l’épreuve nos ressources. C’est un problème.

La société d’État a ainsi émis un avis public demandant aux abonnés du territoire d’éviter d’utiliser leurs électroménagers énergivores comme le lave-vaisselle ou le sèche-linge pendant les heures de pointe.

La Société de conservation du Yukon appuie la démarche du fournisseur d’énergie avec qui des projets de sensibilisation sont sur le point de voir le jour.

« Le recours au diesel pendant cette période de froid est préoccupant », selon Davon Callender, responsable des communications de l’organisme. « Il y a de nombreuses actions que les Yukonnais peuvent faire pour qu’Énergie Yukon n’ait pas à utiliser autant de diesel. »

« Nous devons au Yukon comme ailleurs dans le monde nous diriger vers un changement de train de vie. Toutes les actions comptent, les petites comme les grandes. »

L’ingénieur Jean-Paul Pinard, impliqué de nouveau depuis peu auprès de la Société de conservation du Yukon, croit qu’Énergie Yukon aurait intérêt à travailler de concert avec les Premières Nations dont certaines développent présentement des projets d’énergie renouvelable, comme la biomasse pour Teslin ou les éoliennes à Burwash Landing.

Ces demandes énergétiques vont se répéter tous les ans. Il y aura toujours de nouveaux records d’utilisation et ce sera à chaque fois le recours au diesel et au gaz naturel. Nous demandons plus de production d’énergie renouvelable sur la grille électrique avec un intérêt particulier pour l’éolien.

Jean-Paul Pinard, ingénieur spécialisé en énergie éolienne