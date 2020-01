Pas de tests de dépistage du VIH dans les pharmacies de la province, pour l'instant

Entre décembre 2018 et mai 2019, un projet-pilote de la pharmacie Queen City Wellness et de la clinique Wellness Wheels a permis d'offrir ce service, éveillant l'espérance de certains intervenants.

Le directeur général de AIDS Saskatoon, Jason Mercredi, croit, par exemple, que ce genre de service devrait être offert dans toutes les pharmacies de la province.

Les gens nous disent qu'ils veulent un service de dépistage, et n'aiment pas la structure paternaliste qui consiste à devoir se rendre dans une clinique. Parfois, dans les réserves et les communautés rurales et éloignées, ce n'est même pas possible de se rendre à une clinique.

Jason Mercredi, directeur général de AIDS Saskatoon