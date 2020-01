Plus d'accidents mortels en Outaouais et dans les Laurentides en 2019

Pour l'ensemble de l'année 2019, pas moins de 40 accidents mortels sont survenus sur les autoroutes et routes patrouillées par la Sûreté du Québec (SQ) en Outaouais et dans les Laurentides. Il s'agit d'une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente, puisque 24 accidents ont coûté la vie à des automobilistes ou leurs passagers en 2018.

C'est le constat du bilan routier de l'année 2019 rendu public jeudi par le corps de police provincial, qui se réjouit par ailleurs d'une baisse constante du nombre de morts sur les routes de la province depuis une décennie.

Le sergent Marc Tessier, agent d'information à la SQSûreté du Québec pour l'Outaouais et les Laurentides, reconnait que malgré les données encourageantes pour le Québec, la hausse des accidents mortels dans la région représente « une déception » pour le corps policier.

Notre organisation va analyser les 40 dossiers, un par un, pour voir s'il y a des choses similaires, comme les endroits ou les heures où les collisions sont plus fréquentes. Il y a déjà des choses qui sont faites présentement. Je vous donne l'exemple de l'autoroute 50, cet été, où on a fait des opérations dans un secteur plus névralgique. Un autre exemple est la route 117, entre Rivière-Rouge et Labelle [dans les Laurentides], où depuis plusieurs mois il y a des policiers affectés uniquement à ce tronçon de route problématique , dit-il.

La SQSûreté du Québec a déploré quatre accidents mortels sur l'autoroute 50 en 2019, soit une fraction seulement des collisions mortelles de la région.

La faute à la vitesse et la conduite imprudente

La police rappelle l'importance du comportement des automobilistes pour la sécurité routière. Le premier facteur de collision demeure la vitesse et la conduite imprudente, suivi de la conduite avec des facultés affaiblies par l'alcool et la drogue. Ensuite vient la distraction au volant, comme l'usage du cellulaire en conduisant.

Selon CAA-Québec, les campagnes de sensibilisation menées auprès du public ces dernières années ont porté fruit à l'échelle de la province.

L'amélioration constante du bilan routier au Québec montre que ce qu'on a entrepris en matière de sensibilisation, d'éducation, de législation et d'efforts de la part des corps policiers, ça fonctionne , croit le porte-parole de CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin.

Les données du bilan de la Sûreté du Québec ne comprennent pas les accidents survenus sur les routes patrouillées par les corps de police municipaux. La SQ n'était pas en mesure jeudi de dissocier les données de l'Outaouais de celles des Laurentides, puisque ces régions ont été fusionnées au sein du corps de police provincial. Des données plus détaillées seront publiées par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au printemps.