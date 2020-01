Écrasement en Iran : une victime avait des liens avec l'Université de la Saskatchewan

Marzieh Foroutan, connue sous le nom de Marie, étudiait au doctorat à la faculté de l’environnement de l’Université de Waterloo, en Ontario, mais ses recherches étaient financées par le programme Global Water Futures de l’Université de la Saskatchewan.

John Pomeroy, le directeur du programme, connaissait bien le travail scientifique de Marzieh Foroutan.

C’est toujours triste de voir un événement aussi horrible que celui-là avoir un impact sur les élèves et plus particulièrement sur une jeune personne qui avait encore beaucoup à apporter.

Marzieh Foroutan a été tué lorsque l’avion d’Ukraine International Airlines s’est écrasé peu après son décollage, mercredi, tuant tous les passagers à bord.

John Pomeroy affirme qu’il s’est inquiété dès qu’il a entendu parler du terrible accident. L’Iran a formé un grand nombre d’ingénieurs en ressources hydriques au fil des ans, de sorte qu’il était probable que les passagers à bord se trouvaient dans ce domaine , note-t-il.

Le travail de Marzieh Foroutan pour le programme Global Water Futures consistait à mesurer la radiation réfléchie par la Terre à l’aide de capteurs installés sur des drones. Cette mesure peut notamment servir à détecter la qualité de l’eau et de récoltes agricoles.

Dans une déclaration diffusée jeudi, le professeur Claude Duguay de l’Université de Waterloo décrit la jeune chercheuse comme étant passionnée, brillante et ayant un grand coeur.

Elle avait un brillant avenir devant elle. Elle nous manquera vraiment, peut-on y lire.

Shawn Marshall, professeur à l’Université de Calgary, se souvient d’elle comme d'une amie.

Marie était la personne plus incroyable, la plus intellectuelle et la plus douce que je connaisse.

Shawn Marshall, professeur à l'Université de Calgary