Accident d'autobus à la station Westboro : de nombreux défis un an après la tragédie

Marcie Stevens a perdu ses deux jambes après l'accident d'autobus survenu à la station Westboro, il y a presque un an jour pour jour. Après une longue période de rétablissement et beaucoup de travail, la fonctionnaire jure qu’elle marchera à nouveau.

Le 11 janvier 2019, un autobus impérial a percuté un abriLe plan de Mme Stevens est à la fois clair et poétique : dans les prochains mois, elle compte franchir d’un pas déterminé le pas de la porte d’un autobus d’OC Transpo.

La femme figure parmi la liste des 23 personnes blessées lors de l’impact entre un autobus à deux étages et un abribus à la station Westboro le 11 janvier 2019. Elle prenait place dans son siège de prédilection à l’étage supérieur. Or, c’est précisément cette partie du véhicule qui a été le plus endommagé lors de la collision.

La police d'Ottawa sur la scène de l'accident d'autobus mortel d'OC Transpo à Westboro le 11 janvier 2019 (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Tout s’est passé très rapidement. Je mettais mon téléphone de côté, et la seconde suivante, je voyais des sièges se diriger droit sur moi , se souvient-elle.

Je me disais : “oh, ce n’est pas bon du tout”. C’est tout ce que je me rappelle. Ensuite tout se précipitait vers nous, il y avait des cris et le fracassement des fenêtres. C’était la panique. Marcie Stevens

Le choc

Mme Stevens est l’une des nombreuses victimes qui ont intenté des poursuites pour obtenir des compensations. Elle poursuit la Ville d’Ottawa, OC Transpo et la chauffeuse de l’autobus le soir de la collision, Assiatou Diallo, pour 19 millions de dollars.

Même si elle était clouée à son siège après l’impact, Mme Stevens a eu assez de sang froid et de calme pour appeler son mari afin de l’informer qu’elle serait en retard à la maison et qu’elle ne pourrait donc pas aller chercher leurs enfants.

Elle a également contacté son employeur pour dire qu’elle serait absente le lundi suivant. Je ne sais pas si j’étais en état de choc ou si je suis naturellement calme comme ça. Je pense que je suis capable de rester composée quand il y a des accidents comme ça , avance-t-elle.

Dans l’immédiat, Mme Stevens ne pensait pas que ses blessures étaient sérieuses, chose qu’elle a crue jusqu’à son arrivée à l’hôpital.

C’est là que ma pression a commencé à chuter. C’est là que j’ai su que c’était sérieux. Marcie Stevens

Quand on apprend une telle nouvelle, on s'effondre , ajoute Mme Stevens.

Marcie Stevens doit apprendre à marcher à nouveau et cela nécessitera des jambes prothétiques.

Ses médecins lui ont dit qu'elle devrait d'abord perdre près de 20 kilos pour limiter la formation d'ampoules et la dégradation des tissus. Après s'être entraînée trois fois par semaine au gymnase et avoir nagé deux fois par semaine, elle a réussi à perdre près de 30 kilos.

Elle a récemment reçu une ordonnance pour ce qu'elle appelle ses « roues d'entraînement » : des jambes prothétiques raccourcies conçues pour lui permettre de travailler progressivement jusqu'à l'obtention de modèles pleine grandeur.

Pour Chris Stevens, la volonté de sa femme n'est pas une surprise.

Elle est vraiment une indestructible , précise-t-il. Rien ne me surprend. Quand elle dit : "Je vais me lever, je vais marcher, je vais monter dans un autobus, regardez-moi faire", ma réaction est : "Oh oui, bien sûr".

La maison actuelle de Marcie Stevens est maintenant trop exiguë pour le passage d'un fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Trevor Pritchard

Les prothèses de Mme Stevens ne sont pas bon marché, tout comme les autres adaptations qu'elle et sa famille ont dû faire depuis l'accident. Par exemple, ils ont réalisé que leur maison actuelle est maintenant trop exiguë, alors ils déménagent dans une maison conçue sur mesure qui est beaucoup plus accessible.

Ces difficultés expliquent en partie la poursuite de 19 millions de dollars.

C'est ce que nous avons estimé que cela va nous coûter pour toute une vie , a indiqué Mme Stevens, ajoutant qu'elle ne peut pas approfondir la question de la poursuite, car elle est encore devant les tribunaux.

L'année écoulée lui a appris qu'elle est « beaucoup plus forte » qu'elle ne l'a jamais réalisé, et qu'avec de la détermination et le soutien de sa famille, elle peut « tout faire ». Et bien qu'il y ait encore des incertitudes, Mme Stevens garde les yeux fixés sur son objectif immédiat : faire ce premier pas vers l'autobus.

« Plus jamais », souhaite Ottawa

Le ville d'Ottawa vient d'embaucher une société de consultants en ingénierie pour effectuer une enquête indépendante sur la sécurité de son réseau d'autobus.

Elle leur demande aussi d'étudier les plateformes, la configuration des voies, l'affichage, les limites de vitesse, le début et la fin des zones où la vitesse est permise, bref, tout ce qui concerne la sécurité routière du transitway.

On essaie de trouver des façons de diminuer le niveau de risques de certaines situations ou éliminer les possibilités d'accidents. Dans tous les cas, on s'assure qu'on ne diminue pas un risque pour en augmenter un autre , précise Pat Scrimger, le directeur du service à la clientèle d'OC Transpo.

Des véhicules d'urgence sur la scène de l'accident d'OC Transpo à la station Westboro en janvier 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

Une enquête du coroner de la Ville pourrait justement démêler ce qui s'est vraiment passé à la station Island Park du transitway et proposer des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. L'option d'une enquête publique n'est toutefois pas considérée pour l'instant.

S'il y a un processus criminel en cours, on ne fait pas une décision jusqu'au moment où le procès criminel en cours est terminé , explique la Dr Louise McNaughton-Filion, coroner régionale principale de l'Est ontarien.

Les proches des victimes qui attendent des réponses devront donc s'armer de patience, puisque Mme Diallo est en attente de son procès criminel, prévu en mars 2021. L'ancienne chauffeuse d'OC Transpo est accusée de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des blessures corporelles.

Avec les informations de Gilles Taillon et de Trevor Pritchard