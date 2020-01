Buck Henry, scénariste du film Le Lauréat, s'éteint à l'âge de 89 ans

Henry avait aussi codirigé avec Warren Beatty la comédie Le Ciel peut attendre (Heaven Can Wait) dans laquelle il avait également joué.

Il avait aussi contribué, en compagnie de Mel Brooks, à la création de la parodie d'espionnage des années 1960, Max la Menace (Get Smart).

Le comédien a été l'une des premières figures marquantes de la populaire émission humoristique Saturday Night Live, qu'il a animée plusieurs fois. Il y a notamment créé plusieurs personnages inoubliables, comme le terrifiant gardien d'enfant Oncle Roy ou le père de Nerd Bill Murray. Son talent pour la satire et sa connaissance de l'actualité concordaient parfaitement avec la jeune équipe de l'émission mythique.

Le producteur Lorne Michael a déjà dit que Henry lui avait permis de passer à un tout autre niveau .

Quand Buck Henry s'est joint à l'émission, il transportait toujours le New York Times avec lui pendant toute la journée. Il lisait successivement les pages A-1, A-2, A-3 et ainsi de suite , racontait-il dans une autobiographie orale, Live from New York, en 2002.

De 1977 à 1980, ce fut toujours Buck Henry qui anima l'émission finale de la saison de Saturday Night Live.

Buck Henry a aussi signé les scénarios de Catch-22 (1970) et de Une étoile est née (1976).