Résidence de 10 étages : Saguenay autorisée à ignorer l'avis de citoyens

Le jugement a été rendu par le juge Nicolas Tremblay le 11 décembre dernier.

Le dossier reviendra sur le tapis vendredi matin lors d’une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de Chicoutimi, alors que les conseillers accepteront la modification de zonage.

Selon le jugement, la demande de modification de zonage a été déposée le 9 décembre 2018 par le Domaine de la Rivière, dont un des administrateurs est Guy Boivin du Manoir Champlain. Le but est de pouvoir réaliser un projet résidentiel pour des personnes retraitées non autonomes.

Le terrain est boisé et se trouve derrière le Centre financier aux entreprises Desjardins sur le boulevard Talbot. Il est traversé par une ligne de transport électrique.

Or, dans cette zone, il n’y a que le promoteur qui est une personne habile à voter. Évidemment, il ne demande pas d’ouverture de registre pour s’opposer à son propre projet. Saguenay a voulu vérifier si l’administration était justifiée de ne pas tenir compte des résidents des zones contiguës. C’est ce qu’a confirmé le jugement.

On a eu une demande d’un promoteur pour un 10 étages en arrière de chez Potvin Tremblay Meubles. Ce qu’on fait demain, c’est qu’on l’accepte. On avait demandé un jugement déclaratoire pour s’assurer qu’on était conforme et que c’était correct de le donner vu qu’il y avait juste le promoteur lui-même dans la zone. C’est pour ça qu’on a demandé un jugement déclaratoire.

Michel Tremblay, président du conseil d'arrondissement de Chicoutimi