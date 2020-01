Veillée aux chandelles à Montréal pour les victimes du vol PS752

Le choc. C'est bel et bien le choc qui résumait l'état d'esprit des proches, des amis et des collègues réunis sur l'esplanade située devant l'un des bâtiments de l'université, au coin du boulevard De Maisonneuve Ouest et de la rue Guy.

Par un froid mordant, les participants à cette veillée ont tour à tour allumé de petites chandelles, devant des écriteaux et des panneaux où étaient affichées des photos des passagers du vol PS752, qui s'est écrasé peu de temps après avoir décollé de Téhéran à destination de Kiev, mercredi matin. Autant de flammes vives et brillantes pour rappeler la chaleur et la gentillesse des 176 personnes qui se trouvaient à bord du 737 de Boeing, dont 63 Canadiens.

Nous sommes tous sous le choc , a confié Vahit Karamzadeh, des trémolos dans la voix.

J'avais plusieurs amis à bord de l'avion; des gens avec qui j'avais étudié et qui vivaient maintenant à Toronto... Deux de mes amis les plus proches, ici, à Concordia. L'un d'entre eux s'était rendu à Téhéran pour se marier; il venait tout juste d'acheter une voiture avant de partir.

Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé... Le premier ministre Justin Trudeau a dit aujourd'hui qu'il y aurait des preuves [que l'avion a été abattu par un missile iranien] , a-t-il poursuivi.

Nous sommes tous attristés et sous le choc. Nous ne savons pas si cela était intentionnel ou non; espérons que cela ne soit pas le cas, mais de toute façon, cela ne résoudrait rien , a ajouté le jeune homme avant de réprimer un sanglot.

L'enquête complète réclamée par le gouvernement Trudeau est la meilleure chose [que l'État] puisse faire en ce moment , mentionne encore M. Karamzadeh.

Je sais qu'il y a beaucoup de questions, en ce moment, mais la seule chose qui importe, c'est de prendre soin de nos proches, des familles des victimes , a indiqué pour sa part Saman Navar, qui a lui aussi perdu un très bon ami dans l'écrasement.

Plusieurs participants à la veillée ont souhaité se recueillir. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Se recueillir, d'abord

Ni l'un ni l'autre des deux hommes n'a voulu se prononcer sur la possibilité que l'avion de Boeing ait été abattu par un missile sol-air iranien, que le geste présumé ait été intentionnel ou non. L'heure est au recueillement, ont-ils dit. Le temps des réponses viendra ensuite.

À mesure que la cérémonie suivait son cours, d'ailleurs, sur l'esplanade, des larmes ont été essuyées, des mains se sont posées affectueusement sur des épaules, des personnes en deuil se sont rapprochées, histoire de trouver du réconfort, et peut-être un peu de chaleur, pendant que les flammes vacillaient sous l'assaut des vents d'hiver.

Des dizaines de bougies ont été allumées en mémoire des victimes de l'écrasement d'avion survenu à Téhéran. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le ministre des Transports, Marc Garneau, député de la circonscription montréalaise de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, était présent.

Je suis ici parce que je voulais exprimer mes condoléances lors de cette journée tragique , a-t-il indiqué.

Je ne peux pas imaginer la douleur que ressentent les amis, les familles des 63 Canadiens, mais aussi ceux qui désiraient venir au Canada. C'est une journée où on se pose la question : "Pourquoi est-ce que ces choses-là se produisent?" Marc Garneau, ministre fédéral des Transports

Comme vous le savez, notre premier ministre a indiqué aujourd'hui que nous avons l'intention d'aller au fond des choses pour avoir des réponses; les gens veulent des réponses et nous allons leur en trouver , a ajouté M. Garneau.

En attendant que la lumière soit faite dans cette affaire, un chant solennel s'est fait entendre sur l'esplanade. Un chant discret, certes, mais lourd de symbolisme.