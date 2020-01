Adam Auclair sur les traces de son frère dans le football professionnel

Adam Auclair revient du Texas avec le sentiment du devoir accompli. Le demi défensif étoile du Rouge et Or croit avoir montré aux recruteurs professionnels, lors du College Gridiron Showcase, qu’il a tout ce qu’il faut pour rivaliser avec les bons joueurs de football du sud de la frontière.

Depuis samedi, Auclair faisait partie d’un contingent de quelques centaines d’espoirs professionnels, la vaste majorité des Américains, qui tentaient d’impressionner des recruteurs de la Ligue nationale de football (NFL) et de la Ligue canadienne de football (LCF), à Fort Worth, au Texas.

La plus grosse différence, c’est la vitesse et la taille des joueurs. Je m’attendais quand même à un haut calibre en arrivant là, mais je me suis rendu compte que j’étais capable de jouer avec des gars comme ça dès la première journée , a confié Auclair, jeudi, en attente de son dernier vol de retour entre Toronto et Québec.

Après chacune des trois journées d’entraînement, les joueurs s’étant démarqués suffisamment se voyaient convoquer par les recruteurs pour des entrevues. Cela a été le cas pour le footballeur beauceron qui a pu s’entretenir avec quelques équipes de la LCF et un peu de la NFL .

La NFL, un rêve possible

Si le rêve d’une carrière dans la NFL semblait plutôt inatteignable pour un athlète de Notre-Dame-des-Pins, il y a encore quelques années, difficile pour Adam Auclair de ne pas au moins penser à cette possibilité. Son frère Antony porte les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay depuis trois saisons, lui qui était devenu le premier joueur de l’histoire du Rouge et Or à atteindre la NFL.

C’est sûr qu’il m’a donné certains conseils avant que je parte au Texas, notamment quelques techniques pour les 1 contre 1. Considérant son expérience, c’est le genre de chose avec lesquelles il peut m’aider.

Adam Auclair peut compter sur les conseils de son frère Antony (sur la photo), ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay. Photo : Getty Images / Otto Greule Jr

N’empêche, Auclair demeure réaliste quant à son rêve d’une carrière professionnelle. Classé 13e meilleur espoir de la LCF par le Bureau de recrutement du circuit, il est pratiquement acquis qu’il obtiendra une chance dans la ligue canadienne. Aux États-Unis, par contre, c’est une autre paire de manches.

Percer la NFL, ce n’est pas quelque chose qui est facile à faire. D’où l’importance de bien performer dans des camps aux États-Unis pour te donner une visibilité supplémentaire. Les recruteurs ont accès à des séquences vidéo de nous au Canada, mais ils veulent voir comment on se débrouille sur un terrain américain avec leurs règlements.

De secondeur à maraudeur

En plus des dimensions plus petites du terrain et du football à quatre essais, Auclair devait également s’habituer à une nouvelle position, cette semaine, au Texas. Utilisé comme secondeur hybride dans la défensive du Rouge et Or, ces dernières années, on le voit plutôt à la position de maraudeur chez les pros.

Adam Auclair était l'un des rares joueurs canadiens invités au College Gridiron Showcase, à Fort Worth. Photo : College Gridiron Showcase

Heureusement, l’athlète de 1m88 (6’2’’) et 93 kg (205 livres) n’était pas tout à fait dans l’inconnu. C’est arrivé quelques fois à travers mes années à Laval que je sois utilisé comme maraudeur. Puis ça faisait déjà un an que mon agent m’avait parlé d’une transition vers cette position-là en vue des pros.

S’il aimait être près de la ligne de mêlée comme secondeur, Adam Auclair aime également la liberté que lui confère sa nouvelle position. Tu dois constamment lire le jeu et prendre des décisions par rapport à ça , décrit-il.

Ayant entamé sa préparation en vue du Gridiron Showcase dès la fin de la saison du Rouge et Or, l'étudiant en éducation physique à l'Université Laval se promet maintenant une semaine de congé. Bien assez vite toutefois, il entamera sa préparation en vue des tests physiques de la LCF, fin mars, à Toronto.