Projet de coopérative alimentaire à Cap-Chat : les bénévoles interpellent la Ville

Après plusieurs mois de démarches, le groupe n’a toujours pas déniché de bâtiment qui lui permettrait d'ouvrir une épicerie.

Le comité s’est formé en février dernier, lors de l’annonce de la fermeture de Roland Pelletier et Fils, la seule épicerie de Cap-Chat. L’objectif était alors de former une coopérative d’alimentation.

Dès le départ, le groupe s’est mis en quête d’un local adéquat puisque, rapidement, il est apparu que le projet ne pouvait pas se concrétiser dans le bâtiment de l’ancienne épicerie.

Cette hypothèse a été écartée en raison du prix demandé, 275 000 $, selon le comité, ainsi que des travaux nécessaires pour la mise aux normes des équipements et de la bâtisse.

L'épicerie Roland Pelletier et Fils, à Cap-Chat Photo : Radio-Canada

Une des bénévoles du comité, Marie-Ève Godbout, ajoute que la coopérative aurait dû reprendre l’ancienne bannière Axep. Comme on voulait vendre du vrac, des produits locaux, avec une bannière, on a un peu les mains liées. On voulait avoir le choix , explique Mme Godbout.

Au cours de l’année 2019, les bénévoles ont donc visité plusieurs locaux, en essayant de trouver le lieu le plus central possible, le long de la route 132.

Le comité a aussi envisagé de louer un local, ce qui s’est révélé un pari risqué compte tenu des réparations et des aménagements nécessaires pour une épicerie. La construction d'une bâtisse a aussi été considérée.

À bout de ressources, le groupe est allé cogner une première fois à la porte de la Municipalité de Cap-Chat, en octobre dernier.

Le comité avait écrit à la Ville en octobre pour lui demander d’investir dans l’aménagement ou l'acquisition d’un local commercial qui serait loué par la future coopérative d’alimentation. Cette requête est demeurée sans réponse.

On recule d’un pas , indique Marie-Ève Godbout en commentant la nouvelle démarche.

Le groupe souhaiterait que des conseillers participent aux rencontres pour réfléchir aux solutions et mettre légalement sur pied la coopérative. Les élus pourraient aussi faire le pont entre la Ville et le comité.

Le groupe de bénévoles est en attente d’une réponse, et se montre optimiste.