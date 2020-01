Québec prêt à abolir le cours d'Éthique et culture religieuse

Le gouvernement Legault a donné vendredi le coup d’envoi des consultations pour une révision « en profondeur » du programme d'Éthique et culture religieuse (ECR).

S’il se garde de présumer du résultat des consultations, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge est déjà d’avis que le cours actuel doit être remplacé par un autre complètement différent, portant un nom différent.

On peut très bien abolir le cours ECR pour le remplacer par un nouveau cours, qui va préparer les jeunes à exercer leur rôle de citoyens , estime-t-il.

Le gouvernement Legault s’était engagé ce printemps à réformer le programme d’Éthique et culture religieuse d’ici la fin de son mandat.

Alors qu’une dizaine de thèmes ont été retenus pour la consultation, celui de la religion brille par son absence.

Ainsi devraient être abordés les thèmes de la participation citoyenne, la démocratie, l’éducation juridique, l’écocitoyenneté, l’éducation à la sexualité, le développement de soi et des relations interpersonnelles, l’éthique et la citoyenneté numérique.

La culture religieuse fera quant à elle partie d’un autre thème, plus vaste, appelé culture des sociétés.

L’objectif est de faire plus de place aux thèmes importants pour le 21e siècle. […] Forcément, en faisant de la place pour ces nouvelles notions, il y aura moins de place pour la notion de culture religieuse , explique le ministre Roberge.

Un programme controversé

Offert aux élèves des écoles primaires et secondaires depuis 2008, le cours a essuyé de nombreuses critiques en marge du débat sur les accommodements religieux.

Accusé tour à tour de faire la part belle aux différentes religions, d'encourager le relativisme culturel ou de promouvoir le multiculturalisme, le programme a été contesté jusque devant les tribunaux.

Le Parti québécois a demandé son abolition pure et simple, ce que la Coalition avenir Québec prônait elle-même en 2012.

Le processus de révision commence jeudi par une consultation en ligne. Les citoyens ont jusqu’au 21 février pour exprimer leur opinion.

Trois forums, auxquels participeront des experts et des intervenants du milieu de l’éducation, se tiendront ensuite à Trois-Rivières, Québec et Montréal les 7, 14 et 21 février.

Un rapport de synthèse des consultations, qui servira à l’ébauche du nouveau cours, sera soumis au ministre de l’Éducation avant la fin du printemps.

Le gouvernement espère que le nouveau programme pourra être mis à l’essai en septembre 2021 et offert à tous les élèves à la rentrée suivante.