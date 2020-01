Calgary, une terre d’accueil pour les réfugiés

Un chercheur de l'École de politique publique de l'Université de Calgary s'est penché sur les statistiques d'accueil des réfugiés dans la métropole albertaine ces 20 dernières années. Il montre que la ville ouvre de plus en plus ses portes à ces nouveaux arrivants.

La liste des pays d'origine de ces réfugiés change d’une année à l’autre au rythme des guerres et des crises humanitaires qui bousculent le Monde. Originaires majoritairement de l'ex-Yougoslavie jusqu’à la fin des années 90, du Soudan dans la première partie des années 2000, de Syrie de 2015 à 2017, puis maintenant de l'Érythrée, les réfugiés sont nombreux à avoir trouvé en Calgary une terre d'accueil.

La ville a accueilli près de 30 000 réfugiés au cours des vingt dernières années, dont 10 000 d'entre eux depuis 2015, selon le chercheur Robert Falconer.

Il est très important pour les Canadiens d'épauler les réfugiés, selon lui. De plus, la crise économique que connaît la ville n'a pas diminué l'attrait de la métropole albertaine.

Pour lui, la crise syrienne a tout de même marqué un tournant. Vous avez, à partir de 2015, avec la crise des réfugiés syriens, une plus grande prise de conscience du nombre de personnes déplacées dans le Monde, et les Canadiens y ont répondu très positivement .

À Calgary, Portail de l'Immigrant Association (PIA) accompagne les immigrants et réfugiés francophones dans leurs démarches à leur arrivée. Pour Michelle Katuku, agente de développement des programmes pour l'organisme, ce sont les immigrants précédents et la richesse multiculturelle de Calgary qui expliquent ce soutien :

Ces personnes qui ont immigré ici ont laissé des familles et ils savent dans quelle situation leurs familles sont restées [dans leur pays d'origine]. Cette compassion fait en sorte que ceux-ci s'organisent pour appeler leur famille à venir.

Consulter sous forme de texte Graphique représentant l'évolution des parrainages de réfugiés à Calgary entre 1999 et 2018

Des parrainages privés de plus en plus nombreux

Depuis 1979, le gouvernement n'est plus le seul à pouvoir parrainer les réfugiés. Un programme permet à des groupes privés de le faire en s'engageant à financer et soutenir les nouveaux arrivants. Ces dernières années, ces organismes de bienfaisance parrainent même plus de personnes que le gouvernement fédéral.

Les réfugiés aussi ont tendance à rester dans les communautés qui les ont été parrainés contrairement à d’autres nouveaux arrivants, selon Robert Falconer.

Michele Katuku et le PIA ont pu le constater. Là où d’autres immigrants voyagent avant de s’installer, les réfugiés, eux, saisissent l’opportunité de s’installer le plus vite possible pour rattraper le temps perdu durant les années de guerre ou de crise.

Ces gens qui viennent d’ailleurs ont tellement à refaire. Quand ils arrivent, il y a la pression de rattraper toutes ces années. Certains ont de la famille ici, se créent des attaches, alors ils ne veulent pas être à nouveau déracinés. Ils veulent assurer une forme de stabilité pour leur famille.

Les organismes s’engagent à épauler et assurer financièrement la vie de ces réfugiés pendant un an. Toutefois, toutes les histoires sont différentes. Certains ont connu l'horreur de la guerre et cela peut prendre plus d'un an pour se relancer dans un nouveau monde. Des discussions viseraient à ajuster le temps d'aide au cas par cas pour leur donner les meilleures chances de se reconstruire ici.

Avec la collaboration de Mylène Briand