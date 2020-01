Ce que nous savons des victimes albertaines de l'écrasement du vol PS752

Pour l’instant, l'identité de 13 des victimes albertaines a été établie. Radio-Canada continuera de mettre à jour cette liste au cours des prochaines heures et des prochains jours.

La famille Saadat

Shekoufeh Choupannejad avait un cabinet de Gynécologie-Obstétrique au Northgate Centre Medical Clinic d’Edmonton. Photo : Courtoisie: Daniel Ghods-Esfahani

Shekoufeh Choupannejad était mère de famille et avait un cabinet de Gynécologie-Obstétrique au Northgate Centre Medical Clinic d’Edmonton. Elle s’est établie à Edmonton en 2014 après avoir vécu à Halifax et en Iran, où elle a fait ses études universitaires.

Saba et Sara Saadat ont péri avec leur mère Shekoufeh Choupannejad dans l'écrasement du vol PS752 en Iran. Photo : Courtoisie: Daniel Ghods-Esfahani

Sara Saadat était l’une des deux filles de Shekoufeh Choupannejad. Elle est née en 1996 et était étudiante en psychologie clinique. Elle avait obtenu un baccalauréat en science de l’Université de l’Alberta en 2019 et prévoyait continuer ses études à la Alliant International University de San Diego.

Saba Saadat était également la fille de Shekoufeh Choupannejad. Née en 1998, elle terminait ses études universitaires en sciences à l’Université de l’Alberta et espérait entamer des études de médecine.

La famille Mousavi

Pedram Moosavi BaFrooei et Mojgan Daneshmand étaient dans le vol PS752 avec leurs filles, Daria et Dorina. Photo : Twitter / zaghtweet1

Pedram Mousavi était professeur en génie mécanique à l’Université de l’Alberta. Il était diplômé de l'Université des sciences et de technologie d'Iran et de l’Université du Manitoba.

Mojgan Daneshmand était l'épouse de Pedram Mousavi et professeure associée à la faculté d'ingénierie de l’Université de l’Alberta. Elle était diplômée de l'Université des sciences et de technologie d'Iran, de l’Université du Manitoba et de l’Université de Waterloo.

Daria and Dorina Mousavi était les filles de Mojgan Daneshmand et de Pedram Mousavi. Daria est née en 2005 et Dorina en 2010.

Jeunes mariés

Arash Pourzarabi et Pouneh Gorji étaient allés en Iran pour se marier. Nés en 1993 et 1994 respectivement, ils étaient tous deux étudiants à la maîtrise en informatique à l’Université de l’Alberta.

Arash Pourzarabi, 26 ans, et Pouneh Gorji, 25 ans, se sont mariés en Iran. Photo : Akhavan Studio

Nasim Rahmanifar était étudiante à la maîtrise en génie mécanique à l’Université de l’Alberta.

Nasim Rahmanifar étudiait à la maîtrise en génie mécanique à l'Université de l'Alberta Photo : Courtoisie : Sina Esfandiarpour

Elnaz Nabiyi était lui aussi membre de la communauté de l’Université de l’Alberta, selon le ministère de l’Enseignement supérieur de l’Alberta.

Mohammad Mahdi Elyasi était également membre de la communauté de l’Université de l’Alberta, selon le ministère de l’Enseignement supérieur de l’Alberta. Il s’était récemment établi à Toronto.

Des Calgariens parmi les victimes

Arshia Arbabbahrami était un élève de la 12e année de Western Canada High School de Calgary Photo : Rayka Aminjavaheri

Arshia Arbabbahrami était un étudiant international au Western Canada High School à Calgary depuis trois ans. Il revenait au Canada après avoir passé les vacances du temps des fêtes auprès de sa famille en Iran.

Kasra Saati était mécanicien d'aéronefs et vivait à Calgary. Photo : Courtoisie: la famille de Kasra Saati

Kasra Saati était mécanicien d'aéronefs pour l’entreprise Viking Air et vivait à Calgary.