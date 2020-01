Crise politique à Saint-Marc-des-Carrières

M. Denis, qui est minoritaire à l’hôtel de ville, juge que les augmentations de taxes et de tarifs inscrites au budget sont trop élevées.

Il reproche notamment aux autres conseillers de ne pas voir consenti à une diminution du taux annuel d’imposition, gelé à 1 $ par 100 $ d’évaluation, afin de tenir compte de la récente augmentation de 6 % du rôle d’évaluation foncière.

Dans le temps où j’opérais avec l’ancien directeur général, bien s’il y avait une augmentation de 7 ou 8 % de la valeur des maisons, on baissait le taux de taxation de 2 cents, 3 cents, puis c’est ça qu’ils auraient dû faire , plaide le maire en entrevue à Radio-Canada.

Dans mon cas, ça me coûtait 500 piastres de plus de taxes sans avoir plus de services, puis la plupart augmentait de 200, 300, ça dépendait de l’évaluation de la maison.

Guy Denis, maire démissionnaire de Saint-Marc-des-Carrières