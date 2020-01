25 ans plus tard, Cayouche roule toujours

Il est venu au monde en Acadie. Cayouche n’a plus 40 ans, mais il tient toujours bon. Le 7 janvier, il avait 71 ans. Une autre année à laquelle il a passé « en travers ».

L’âge ne vous arrête pas?

Non! répond-il. L’âge c’est un chiffre… une excuse.

Justement, sa vente de musique ne s’arrête pas non plus. Cayouche lancera vendredi prochain un album, sous format vinyle, de ses plus grands succès. Une version pour table tournante de son dernier disque compact sorti pour les fêtes.

Une version en vinyle de sa dernière compilation de musique sortira la semaine prochaine. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Parmi ses meilleures tounes , il y a forcément Roule, roule, qui lui a valu un album homonyme. Et qui selon l’ancien gérant de l’artiste, a marqué une étape importante dans sa carrière.

Roule, roule (encore)

On a sorti des Maritimes, des centres communautaires et on a rentré dans les salles de spectacles, explique Jean-Marc-Dufour, qui était le gérant de Cayouche en 1999 à la sortie de Roule, roule.

Jean-Marc Dufour a été le premier gérant de Cayouche. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Sentant le potentiel de Cayouche, toutes les chances avaient été prises pour ce troisième album.

Là, on a été dans les meilleurs studios, avec les meilleurs techniciens, on a fait du marketing, on a vraiment soigné cet album. Jean-Marc Dufour

Avec Roule, roule, on a lancé l'album au Capitol à Moncton. On me disait à ce moment-là que c'était la première fois qu'un artiste acadien remplissait le Capitol.

Cayouche raconte qu'il n'a pas vu venir son succès à ses débuts. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

C’est grâce à lui que je suis rendu où je suis rendu! , lance Cayouche, toujours chez lui à Maisonnette. Moi je ne connaissais rien là-dedans. Lui, c’est : ''let’s go, on varge!'' On a vargé, et ça a marché!

Réalisait-il ce qui s'en venait ? Non, tu ne réalises jamais ça. On s'amuse et let's go!

Je m'amuse encore, il n'y a rien qui a changé. Cayouche

Après Le Rappel en 2011, Cayouche ne sort plus d’album. Il reste néanmoins actif en continuant à donner des spectacles un peu partout.

Inspiration

Chaque artiste a une source d’inspiration. Je chante des tounes de la vie que je vois , raconte candidement l'artiste acadien.

Son répertoire est par ailleurs bien représenté chez lui. Des affiches et des sculptures de moto côtoient des bouteilles d'Alpine de plusieurs générations et ses instruments dans son salon soigneusement décoré, et prêt pour le prochain jam de musique .

À l'image de Cayouche, son salon regorge de symbole sur la moto, la musique, l'Acadie et la bière Alpine. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Une histoire : lors d’un mercredi soir, il y a quelques années, Cayouche se rend à un bootlegger local.

J’arrive, et je dis : “Où est Émilienne?”, sa femme. Il répond : “Elle est partie au bingo, tchek ben : il va rien que lui manquer un numéro.

Plus tard, sa femme revient. Elle dit : “maudit, il me manquait rien qu’un numéro!” Là je comprenais ce que le bonhomme voulait dire , raconte Cayouche, cigarette à la main.

Deux motos figurent sur une oeuvre peinte à même un des murs de la maison de Cayouche. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Une anecdote de la vie... immortalisée dans une chanson.

Quand ce qu’elle arrive y fait pas beau : il manquait rien qu'un numéro... Pis là, elle va bouder pour le restant de la semaine. Extrait de la chanson La reine du bingo

25 ans

Avant même la sortie de son premier album, en 1994, une équipe de Radio-Canada avait constaté que le phénomène Cayouche , était déjà bien vivant dans la Péninsule acadienne.

Environ 25 ans plus tard, au même endroit, encore une fois presque tous les passants connaissent le personnage qu’est Cayouche.

Ses tounes ont souvent bercé l’habitacle du véhicule de Jean-François Landry. C’était Cayouche tous les soirs dans les petits chemins de bois, en char.

25 ans plus tard, dans le même dépanneur, on connaît toujours Cayouche. Karine Godin sert une cliente. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il est toujours heureux d’entendre passer quelques tounes à la radio­. Mais Cayouche est moins présent aujourd'hui.

J’avais 16 ou 17 ans quand j’ai arrêté d’écouter Cayouche, j’ai 35 ans. Jean-François Landry

Mais le personnage demeure. Qui ne connaît pas Cayouche? À part peut-être les Américains rendu là , ajoute sa collègue Karine Landry, qui a grandi au Québec.

À l’époque, un jeune Mathieu Landry, de 4 ans, avait charmé l’équipe de tournage en chantonnant par coeur J’ai 40 ans.

Mathieu Landry était déjà un fan de Cayouche à 4 ans. Photo : Radio-Canada

Aujourd'hui, Mathieu se souvient toujours de cette chanson. Il écoute toujours Cayouche que sa famille lui a fait découvrir. Mon père ou mon oncle sortait la guitare et c’était le gros party!