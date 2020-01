Le crystal meth : le nouveau fléau de Moncton

Il est midi et les bénévoles s'activent déjà en cuisine chez Humanity Project, un organisme de soutien aux plus démunis. À 17 h ce soir, comme à tous les jours de l'année, quelque 200 individus de la ville de Moncton frapperont à la porte de la vieille église retapée pour se nourrir.

Charlie Burrell, fondateur et directeur de l'organisme, les côtoie, les connait et les voit changer.

Ai-je remarqué une augmentation de la présence des drogues à Moncton? Oui, définitivement. Surtout avec la montée du crystal meth. C'est le mal incarné. Poser cette question est y répondre, selon Charlie Burrell.

Quand tu es debout pour presque 10 jours d'affilés, ton cerveau ne fonctionne plus correctement. À moins que tu connaisses déjà la personne, il est difficile de déterminer s'il s'agit d'un trouble mental ou d'un problème de drogue, parce que les symptômes sont les mêmes.

Hallucinations, anxiété, palpitations, délire, confusion, excitation... La méthamphétamine, communément appelée le crystal meth, produit des effets euphorisants et stimulants ainsi que des symptômes psychotiques.

Avec une seule dose, il est possible de rester éveillé durant plusieurs jours.

À Moncton, la consommation de cette drogue est devenue un véritable fléau.

J'ai vu bien des gens qui ne consommaient pas qui le font maintenant. J'ai vu aussi bien des gens tenter d'arrêter d'en consommer, mais il n'y a pas les ressources ici pour y arriver. Alors, le nombre de toxicomanes augmente, parce que c'est difficile de s'en sortir , explique Charlie Burrell quelque peu désabusé.

Il y a des gens qui ne reçoivent pas d'aide, alors que d'autres découvrent le crystal meth , ajoute-t-il.

Effectivement, difficile de trouver de l'aide en ce qui concerne ce genre de sevrage dans la région. Il n'y a qu'un centre de désintoxication dans le Grand Moncton et comme il traite principalement l'alcoolisme, la dépendance à la méthamphétamine demeure non traitée. Et les dépendants continuent de s'embourber dans le gouffre de la dépendance.

Pour traiter cette dépendance de manière sécuritaire, nombreux se rendent à l'organisme social Ensemble Grand Moncton, qui leur fournit des seringues stériles.

Dans la dernière année, nous avons servi 900 consommateurs de drogues , dénombre Debby Warren, directrice générale de l'organisme. Parmi ceux-ci, plusieurs s'injectent du crystal meth, estime-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Debby Warren, directrice générale d'Ensemble Grand Moncton. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Pourquoi cet intérêt soudain?

D'après Debby Warren, il s'agirait d'un contrecoup de la gestion de la crise d'opioïdes qui a sévi au Canada durant les dernières années.

En raison de la crise, les médecins en prescrivaient moins. Il est donc devenu de plus en plus difficile de s'en procurer au pays. Si bien que les consommateurs fréquents et les toxicomanes se sont tournés vers la méthamphétamine.

Ils sont dépendants et leurs corps en ont besoin. Debbby Warrien, directrice générale Ensemble Grand Moncton

Un marché s'est développé et l'offre s'est adaptée à la demande.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sur 200 consommateurs de drogue sondés, 50 % affirment être des consommateurs de crystal meth. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Maintenant à Moncton, on peut se procurer une dose suffisante pour être dans un état second durant trois jours pour une somme modique variant entre deux et cinq dollars.

Quand il s'agissait d'opioïdes et de produits pharmaceutiques, nous connaissions la qualité de la drogue, mais avec le crystal meth, c'est une tout autre problématique. La drogue est à bas prix et donc plus facile à obtenir , s'inquiète Debbie Warren.

Un amalgame de facteurs qui laisse anticiper une augmentation des morts par surdose dans la ville, avance-t-elle.

L'intervenante confie qu'il s'agit de sa principale préoccupation. Du même souffle, elle entame une énumération qui donne froid dans le dos.

Hier, j'ai appris qu'une de nos clientes est décédée. Il y a quelques semaines, deux autres sont mortes. Elles étaient dans la trentaine. Hier soir aussi, une amie m'a informée que sa sœur avait fait une surdose.

Nous savons que c'est en augmentation et nous savons que la méthamphétamine est bien implantée. Debbby Warrien, directrice générale Ensemble Grand Moncton

Son organisme et d'autres de Fredericton ont mené une étude auprès de 200 consommateurs de drogues. La conclusion est préoccupante. Au total, 50 % d'entre eux affirment être des consommateurs de crystal meth.

Ça s'était l'année dernière. Depuis, nous avons remarqué une importante augmentation des besoins en seringues.

D'après elle, Ensemble Grand Moncton aurait distribué quelque 400 000 seringues à Moncton en 2019.

Néanmoins, rien ne garanti qu'elles aient toutes servi à la consommation de crystal meth. Mais force est d'admettre que cette hausse coïncide drôlement avec la montée en popularité de cette drogue bon marché.