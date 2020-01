Un projet immobilier inquiète à Cap-Rouge

Le golf de Cap-Rouge accumule les déficits en raison d'un manque de golfeurs et l'avenir n'est pas rose carla relève n'abonde pas. Au point où sa survie même est menacée.

« Je ne suis pas un actuaire, mais sur nos 425 membres, il y en a 253 qui ont 61 ans et plus et il y en a 97 qui ont 71 ans et plus. Ça ne prend pas un grand mathématicien pour comprendre qu'il y a un danger à l'horizon », lance le président du Club, Jean-François Keable.

Pour renflouer ses coffres, le golf demande à la Ville d'autoriser la construction d'un immeuble de 15 étages.

Le voisinage y voit un dangereux précédent dans un quartier de maisons unifamiliales.

« Ça va changer le paysage, et aussi, ça peut ouvrir la porte à de multiples autres développements sur le golf si jamais le golf avait encore des problèmes financiers », s'inquiète Alain Schreiber, résident du secteur.

« La Ville nous a assuré en nous disant qu'ultimement, s'il y avait demande de changement de zonage, on serait consulté et qu'éventuellement, même, il pourrait y avoir un référendum », ajoute un autre résident, Pierre Tourangeau.

« On n'a pas vraiment d'ouverture au référendum ou de fermeture. Ce qu'on dit, c'est qu'éventuellement il devra y avoir un changement de zonage parce qu'actuellement, le zonage ne permet pas de résidentiel. Et comme n'importe quel projet de changement de zonage, la possibilité référendaire est toujours là », précise Marie-Josée Savard, conseillère municipale du district Cap-Rouge– Laurentien et vice-président du comité exécutif.

Le golf insiste : si la Ville refuse son projet, elle le condamne à mort et ouvre la porte à pire.

« Si aucun projet ne se réalise, ou bien le golf est un terrain en friche, ce qui déprécie la valeur de tous, ou bien il y aura un immense projet immobilier sur l'ensemble des 18 trous », prévient Jean-François Keable.

Le golf doit présenter son projet final le 18 février.

Avec les informations de Sébastien Tanguay