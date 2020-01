Fermetures de restaurants : il n’y a pas lieu de s’alarmer, selon des chambres de commerce

Moins de 24 heures après la fermeture du Pacini de Val-d’Or, l’enseigne du restaurant avait déjà été retirée de la façade. Le départ d’une gestionnaire et la nécessité d’effectuer d’importantes rénovations ont motivé cette décision d’affaires, après près de 30 ans d’activités. On espère qu’un jour, il y ait un autre franchisé qui se manifeste et qu’on puisse rouvrir prochainement , affirme la vice-présidente opérations pour Pacini, Isabelle Gamache.

Depuis deux ans, plusieurs restaurants ont fermé à Val-d’Or, dont le restaurant l’Avantage, le Gourmet, le Bar à poutine Chez Morasse et Burger King. Des fermetures qui sont survenues dans un contexte de rareté de main-d’œuvre.

C’est certain que les restaurants vivent la pénurie de main-d’œuvre et que ça les affecte. Mais tout de même historiquement, je ne dirais pas qu’il y a quelque chose d’alarmant depuis les derniers mois ou les dernières années. Valérie Gourde, vice-présidente de la CCVD

La vice-présidente de la Chambre de commerce de Val-d’Or, Valérie Gourde, estime toutefois que nous ne sommes pas confrontés à une situation inédite. Val-d’Or, on est une ville qui est réputée pour son nombre de restaurants, précise-t-elle d’entrée de jeu. On a vu des fermetures, mais on a aussi vu beaucoup de remplacements, surtout dans les dernières années.

Comme de fait, la liste de nouveaux restaurants est assez importante. Pensons notamment au Bénédictine 2.0, au Mia Pasta ou au Houston Avenue Bar & Grill. Historiquement, on est une ville qui est très effervescente, on a des gens qui sont motivés et intéressés à se lancer en affaires à démarrer des entreprises, à racheter des entreprises , souligne Mme Gourde.

Valérie Gourde, vice-présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Des transformations impulsées notamment par la rareté de la main-d’œuvre

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger, dresse un portrait similaire en ce qui concerne Rouyn-Noranda. Je ne dirais pas qu’il y a une pénurie au niveau de l’offre de restauration. Je dirais même que quand on voit un nouveau restaurant rentrer, souvent un autre a de la difficulté en arrière , explique-t-il.

C’est pour cela qu’on voit maintenant des restaurants fermés le lundi. Ils vont fermer plus de bonne heure le soir. C’est peut-être là que c’est plus déficient, mais je ne dirais pas que le choix de restaurant est déficient. Jean-Claude Loranger, président de la CCIRN

M. Loranger constate plutôt que l’aspect inédit, c’est la transformation actuelle dans l’industrie de la restauration, notamment concernant les modifications aux heures d’ouverture. On parle plus d’adaptation, de transformation au niveau de la restauration , affirme-t-il, tout en expliquant qu’elles s’expliquent en partie par le contexte de la rareté de main-d’œuvre.

Un secteur d’activités traditionnellement difficile

Selon Martin Vézina, responsable des communications de l’Association Restauration Québec (ARQ), il est évident que la rareté de main-d’œuvre donne du fil à retordre aux restaurateurs du Québec. En Abitibi-Témiscamingue, il y a une situation un peu particulière qui se distingue des autres régions à cause de la forte activité minière , observe-t-il, tout en précisant que les défis concernent l’ensemble du Québec.

Ceci étant, le nombre de fermetures de restaurant a toujours été important, et ce, même antérieurement au contexte de rareté de main-d’œuvre observé aujourd’hui. Selon l’ARQ, seulement 4 restaurants sur 10 demeurent ouverts après 7 années d’activités. On dure moins dans le temps , déplore-t-il.