Une clinique vétérinaire de Langford encourage le don de sang des chiens

Alors que la collecte de sang de chiens est courante en Alberta , en Saskatchewan et au Manitoba , les cliniques vétérinaires de la Colombie-Britannique doivent encore souvent se débrouiller seules. L'une d'elles veut changer cela.

La clinique Waves de Langford a ouvert en avril 2019 pour soigner essentiellement les chiens et les chats. Parfois, ces patients ont besoin d'une transfusion sanguine, alors les vétérinaires se trouvent obligés de les prélever sur leurs propres animaux de compagnie.

Parmi nos 60 employés, plusieurs ont des chiens, explique la docteure Erinne Branter, alors si on a des cas d'urgence et que le sang qu'on a en banque n'est pas bon pour le chien qu'on est en train de soigner, alors on utilise un de nos chiens. Ça arrive assez souvent.

Une autre solution est d'avoir recours à la Banque canadienne de sang pour animaux. Malheureusement, celle-ci manque de donneurs. Voilà pourquoi la clinique Waves lance une collecte de sang.

Pour donner, un chien doit avoir entre 2 et 8 ans, peser plus de 25 kg, être vacciné et avoir un tempérament docile. Pour faciliter le prélèvement, qui dure une vingtaine de minutes, les vétérinaires administrent parfois un calmant à l'animal.

Une fois collecté, le sang est analysé pour notamment en connaître le groupe sanguin. Ces informations sont partagées avec le propriétaire du chien pour l'aider à connaître l'état de santé de son animal.

Ouvrir une banque de sang dans la province

Le sang collecté sera envoyé à la Banque canadienne de sang pour animaux et distribué partout au Canada.

En participant au don de sang de chien, la clinique Waves veut montrer l'exemple aux autres cliniques de la province, dont les plus grandes ont déjà leurs propres réserves. Elle espère ainsi encourager l'ouverture d'une antenne britanno-colombienne de la Banque canadienne de sang pour animaux.

La première collecte aura lieu le 25 janvier. Les maîtres qui veulent faire participer leur chien doivent s'inscrire auprès de la clinique.