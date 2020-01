Le nombre de cas de grippe augmente plus rapidement à Ottawa cette saison

Les dernières données de Santé publique Ottawa rapportent 256 cas de grippe depuis le 1er septembre, dont environ 65 % de cas d’influenza A et 35 % de cas d’influenza B.

Si l'on regarde la moyenne des trois dernières années [à pareille date], on voit qu'il a plus de cas cette année , a souligné la gestionnaire des programmes d'immunisation pour Santé publique Ottawa, Marie-Claude Turcotte.

Par exemple, il aura fallu attendre février pour voir un nombre comparable de cas confirmés en laboratoire en 2018-2019. Santé publique Ottawa en recensait alors 264.

Mais la spécificité de cette année, c’est que l’influenza B, celle qui touche les enfants, a fait son apparition très tôt cette saison.

Ce qui est différent cette année par rapport à l’année dernière, c’est le nombre de cas d’influenza B qui a fait son apparition beaucoup plus tôt cette année. Habituellement, l’influenza B on la voit un peu plus tard dans la saison. Et cette année elle est apparue même avant Noël.

Marie-Claude Turcotte, Gestionnaire des programmes d’Immunisation à la Ville d’Ottawa.