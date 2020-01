Les chiens en liberté traqués à Uashat mak Mani-utenam

Le conseil de bande a reçu de nombreuses plaintes de résidents témoignant de leur agacement et leur crainte face aux chiens qui se promènent en liberté. À la demande du conseil de bande de la communauté innue et du conseiller Kenny Régis, la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux mène cette opération, qui vise à maîtriser le problème avant qu'une personne ne soit blessée sérieusement par un chien.

Julie Malek, agente aux communications à ITUM Photo : Radio-Canada

Il y a eu beaucoup de morsures de chiens, des gens qui [les] craignent, lorsqu’ils prennent leur marche de santé dans la communauté. C’est plus une prévention , explique la chargée de communication pour la communauté, Julie Malek.

Si certains des chiens sont réellement errants, plusieurs appartiennent à des propriétaires qui les laissent se promener en liberté. Une situation qui frustre certains propriétaires de chien, comme Carmen André.

La communauté de Uashat mak Mani-utenam demande aux propriétaires de ne pas laisser leur chien en liberté dans les rues. Photo : Radio-Canada

Moi, je pense qu'il faut prendre soin de son chien, première des choses. Il faut aimer les animaux. Tu prends ton temps pour t'en occuper, le promener. [...] Je le garde en dedans et des fois, je le mets dehors comme aujourd'hui, le temps que je fasse mon ménage , explique Carmen André.

La SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux tentera d’identifier les propriétaires des chiens capturés, explique Arthur Lacroix, employé de la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux Côte-Nord.

On va chercher les propriétaires, on a un répertoire, certains d’entre eux, on va pouvoir les identifier, les autres, on va essayer d’utiliser les réseaux sociaux. Dans le cas où personne ne vient les réclamer, on va s’en occuper, on va les mettre en adoption , précise Arthur Lacroix.

Parmi les quatre chiens capturés, l’un d’entre eux a déjà été remis à ses propriétaires. La SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux précise que l'opération pourrait se poursuivre dans les prochains jours.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton