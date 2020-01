La députée Marilyn Gladu se lance dans la course à la direction du Parti conservateur

Responsabilité fiscale et compassion sociale

À la suite de la défaite du Parti conservateur lors des élections fédérales de l’automne, Mme Gladu pense que le parti a besoin de changement.

On a besoin d’une politique plus équilibrée pour la responsabilité fiscale et plus de compassion sociale. Marilyn Gladu, députée de Sarnia-Lambton

Ses priorités, si elle remporte la course, sont les emplois dans le domaine des ressources naturelles, les relations du Canada à l’international et la mise en place de solutions pour aider la population vieillissante.

Déception face aux dernières élections

Mme Gladu, qui est bilingue, espérait que les conservateurs gagnent les dernières élections. Quand j’ai vu que les personnes à Toronto, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique n’ont pas voté pour le Parti conservateur, j’ai su qu’on avait besoin de nouvelles politiques , explique-t-elle.

Je pense qu’on doit être plus clair avec les Canadiens [que sous le leadership précédent]. Marilyn Gladu, députée de Sarnia-Lambton

Elle pense que son expérience en entrepreneuriat international, en politique et sa vitalité font d'elle une candidate qui serait à l'écoute et qui lui permettrait de défendre les droits et libertés des Canadiens.

Marilyn Gladu, qui a 57 ans, en est à son deuxième mandat dans la circonscription de Sarnia-Lambton, dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Ingénieure de formation, elle a travaillé pour Dow Chemical, Suncor et a été consultante pour WorleyParsons.

Elle est convaincue qu'elle pourra trouver les 300 000 $ de frais d'inscription et de recueillir les 3000 signatures des membres du parti nécessaires pour participer à la course.

Le prochain chef du parti sera élu le 27 juin prochain à Toronto.