Écrasement d'avion en Iran : Québec aidera les familles touchées

Les employés de Service Québec dirigeront les personnes vers les ressources gouvernementales appropriées selon leurs questions.

Le numéro 1-877-644-4545 sera en fonction de 8 h à 18 h du lundi au vendredi.

En entrevue à ICI RDI, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, a réitéré les condoléances du gouvernement du Québec.

C’est une journée d’une tristesse et d’une désolation épouvantables. On est de tout cœur avec les familles, les proches. Je voudrais réitérer nos sentiments les plus sincères à ces gens dans les circonstances aussi brutales et aussi difficiles.

Elle a ajouté que le drapeau de la tour centrale du Parlement sera en berne jusqu'à vendredi.

À Service Québec, on a instauré un service pour aider les victimes à s’orienter, pour leur donner plus de services aussi. L’objectif c’est de s’assurer que les gens qui sont touchés par cet événement horrible aient le plus d’aide possible, le plus de support pour s’orienter à travers ce grand drame.

Nadine Girault