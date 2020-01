Écrasement en Iran : des cérémonies à Halifax pour une communauté en deuil

L’une des hypothèses qu’envisagent les services de renseignement est que l’avion pourrait avoir été abattu accidentellement par un missile sol-air iranien.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Masoumeh Ghavi et sa sœur Mandieh Ghavi étaient à bord de l'avion qui s'est écrasé à Téhéran. Photo : Instagram

À Halifax, l’Association islamique Al Rasoul organise une cérémonie à 17 h jeudi soir à la mosquée de l’autoroute Bedford. Une cérémonie à la mémoire des victimes de l’écrasement est prévue vendredi à 15 h à l'Université Saint Mary's, et une autre samedi à l’Université Dalhousie, de 14 h 30 à 16 h 30.

Masoumeh « Masi » Ghavi, 30 ans, étudiante en ingénierie à l’Université Dalhousie, a péri dans l’écrasement. Sa sœur Mandieh Ghavi, 20 ans, qui prévoyait d'entreprendre des études à Halifax, a également trouvé la mort dans la catastrophe aérienne.

Sharieh Faghihi, une dentiste de 58 ans vivant en Nouvelle-Écosse depuis 2011, est l’une des victimes. Avec sa fille, Dre Faghihi avait été visiter sa mère en Iran. La fille de Dre Faghihi était rentrée à Halifax quelques jours plus tôt.

Maryam Malek et Fatemeh Mahmoodi, des étudiantes en finance à l’Université Saint Mary’s d’Halifax, figurent aussi parmi les victimes de l’écrasement à Téhéran.

Zhila Russell, présidente de l'Association étudiante iranienne de l'Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

La présidente de l'Association étudiante iranienne de l'Université Dalhousie, Zhila Russell, explique que la tragédie touche de très près la communauté iranienne d’Halifax, les étudiants et anciens étudiants. Tout le monde à qui j’ai parlé depuis hier dit ressentir la même chose , dit-elle. Chacun d’entre nous se voit assis sur ces bancs [d’avion] constamment.

Mme Russell dit que le soutien reçu depuis mercredi est remarquable. Je souhaite que mon pays fasse la même chose. Nous sommes très seuls ici. Ils [les dirigeants iraniens] montreraient leur soutien en expliquant ce qui s’est passé , déclare-t-elle.

De trouver ce qui s’est passé exactement est le moins qu’ils puissent faire , poursuit Mme Russell. Elle souligne ne pas avoir, par peur du régime iranien, visité son pays natal depuis 14 ans. Je sais que, dans mon cœur et pour tout le monde ici, nous voulons des réponses. Je ne veux pas penser que mes amis ont été abattus, peut-être, par mon propre pays , dit-elle.

Le nombre de passagers du vol 752 qui résidaient en Nouvelle-Écosse n’a pas encore été confirmé.

L’Université Mount Saint Vincent, également à Halifax, a indiqué jeudi qu’aucun étudiant ou membre du personnel de l’institution ne se trouvait à bord de l’appareil d’Ukraine International Airlines.

Cette liaison entre Téhéran et Kiev, en Ukraine, est souvent privilégiée par les Canadiens qui voyagent en Iran, car c’est l’une des plus abordables. Il n’y a plus de vol direct entre le Canada et l’Iran depuis la rupture des liens diplomatiques entre les deux pays en 2012.

Avec des renseignements d'Olivier Lefebvre