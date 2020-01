Implants mammaires : plus de 100 cas d’un cancer émergent signalés au Canada

Un texte de Valérie Ouellet

Santé Canada dit avoir reçu un total de 106 signalements de lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (LAGC-AIM). Ces signalements comprennent les cas confirmés et suspectés de lymphome et font état de deux décès.

C’est presque deux fois plus que les 54 cas rapportés par le ministère en mai dernier.

Cette hausse est survenue après l’interdiction par Santé Canada, en mai 2019, de la vente et de l'importation au pays des implants à surface texturée Biocell produits par l'entreprise Allergan, en raison d'un risque accru de cancer lié à leur utilisation.

Dans un courriel, Santé Canada explique cette augmentation en partie par une sensibilisation accrue du public et des médecins aux symptômes liés à ce cancer, qui se manifeste généralement par une accumulation de liquide entre l’implant et les tissus environnants.

L’agence précise que ce nouveau total pourrait être revu à la baisse, puisqu’il inclut des cas de lymphome non confirmés qui devront être vérifiés. Il est possible aussi que plusieurs rapports soient liés à une même patiente, puisque manufacturiers, médecins et patientes peuvent signaler un cas.

7500 Québécoises contactées

Au cours des derniers mois, des centaines de Canadiennes portant des implants mammaires texturés de type Biocell ont été avisées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ou par leur médecin qu’elles pourraient être à risque de contracter le LAGC-AIM. Une des lettres précise que les symptômes apparaissent soudainement et se développent au fil de quelques jours ou semaines .

Au Québec, le MSSS dit avoir envoyé des lettres à près de 7500 patientes ayant subi une reconstruction mammaire avec des implants texturés. Selon une porte-parole, la vaste majorité de ces femmes avait des prothèses à surface texturée Biocell visées par le rappel. Au moins 850 d'entre elles ont pris rendez-vous avec un spécialiste après avoir été contactées.

C’est le cas de Karen Lazarovitz, qui a subi une double mastectomie préventive afin de prévenir un risque très élevé de cancer du sein et des ovaires causé par le gène défectueux RCA1.

En 2013, après plusieurs problèmes de santé liés à ses implants lisses, son médecin lui recommande des implants texturés, dont la surface ressemble à du papier sablé très fin. On lui explique qu’ils adhèrent mieux aux tissus que ceux à surface lisse, ce qui augmente leur stabilité dans la poitrine.

Six ans plus tard, c’est le choc : la Montréalaise de 45 ans découvre après avoir fait ses propres recherches en ligne et lu les rappels émis par Santé Canada qu’elle est une fois de plus à risque de contracter un autre cancer.

J’étais furieuse. J’ai fait enlever mes seins en santé parce que j’étais à risque de souffrir du cancer du sein. Et là, je pourrais attraper un autre cancer? Karen Lazarovitz

Le plus inquiétant pour elle, c’est le manque d’information. Certains spécialistes lui disent qu’elle a une chance sur 30 000 de développer le lymphome tandis qu’en ligne, elle découvre des études qui parlent d’une femme sur 300.

Ce n'est pas un risque de 30 000. Ils n'ont pas les détails encore pour savoir les vraies statistiques. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe avec une réponse. On n’est pas au courant, je ne veux pas prendre le risque, je ne peux pas vivre avec ça , martèle Karen Lazarovitz.

Même sans diagnostic de lymphome, en août dernier, elle a fait retirer ses implants texturés Biocell.

Le retrait préventif n’est pas recommandé pour les patientes portant des implants. La majorité des spécialistes soulignent qu’une opération d’extraction est une chirurgie éprouvante. De plus, si la patiente est atteinte d’un lymphome non diagnostiqué, il y a un risque que la chirurgie active un cancer latent, ce qui peut provoquer l'apparition de métastases.

Des chirurgiens inondés d’appels

Depuis le rappel mondial, plusieurs médecins sont inondés d’appels de patientes inquiètes et ont peu de réponses à leur offrir: Le nombre de cas rapportés et la prévalence varient énormément.

Ces chiffres nous font peur parce qu’ils changent constamment , dit la docteure Julie Khanna.

La chirurgienne plasticienne d’Oakville, en Ontario, a été l’une des premières au Canada à utiliser les implants texturés Biocell. En 2016, elle a cessé leur utilisation après avoir lu plusieurs articles scientifiques sur le LAGC-AIM et sa prévalence.

Un an plus tard, elle contactait Santé Canada pour demander qu’on émette un avertissement.

Il a encore beaucoup de choses qu’on ne comprend pas au sujet de ce cancer , assure-t-elle.

La docteure Julie Khanna a contacté Santé Canada pour qu'un avertissement soit émis au sujet des implants texturés Biocell. Photo : CBC

Il faut arrêter de parler d’un cancer rare

Les nouveaux chiffres et le manque d’information ne surprennent pas Terri McGregor.

En 2015, cette entrepreneure de Thunder Bay, en Ontario, a reçu un diagnostic de lymphome anaplasique à grandes cellules. Le cancer provoqué par ses implants texturés Biocell avait migré vers les ganglions et des métastases s’étaient développées dans l’intestin et l’abdomen.

Le plus terrifiant, c’est que je n’avais même pas de symptômes , se rappelle Terri McGregor.

Elle a finalement vaincu son cancer grâce à un traitement expérimental. Aujourd’hui, elle milite en faveur de lois plus sévères pour encadrer les implants mammaires et mieux informer les patientes.

Terri McGregor dit avoir parlé à des centaines de femmes inquiètes depuis l’annonce du rappel.

À son avis, le plus grand défi auquel les patientes font face est encore d’obtenir un diagnostic. La plupart des chirurgiens plasticiens ou esthétiques ne sont pas formés pour trouver des cancers, dit-elle, encore moins un cancer émergent avec certains symptômes ressemblant à une grippe.

Selon Terri McGregor, le cancer n’est pas rare, mais plutôt rarement diagnostiqué.

Il faut arrêter de parler d’un cancer rare. La vérité, c’est qu’on ne sait pas à quel point il est répandu et quels sont tous les symptômes. Terri McGregor

La docteure Julie Khanna est d’accord sur ce point : les spécialistes doivent se renseigner davantage.

Elle souligne que la maladie commence à attirer l’attention à l’international. Une première conférence mondiale sur le sujet a d’ailleurs eu lieu cet automne à Rome.

Plusieurs chercheurs y ont déploré le manque de statistiques fiables. Selon eux, les risques de contracter le lymphome sont plus élevés qu’on ne le croit.

En mai dernier, Santé Canada estimait  (Nouvelle fenêtre) qu’une porteuse d’implants texturés Biocell sur 3565 développera un lymphome, par rapport à une femme sur 16 703 pour les implants texturés d’autres marques.