Toujours pas de «clinique d'hiver» en Abitibi-Témiscamingue

Ces cliniques, au nombre de 58, s’adressent aux personnes ayant des symptômes de grippe ou de gastro-entérite ou tout autre problème de santé non urgent. Elles doivent en principe permettre de désengorger les urgences, de décembre à mars, en offrant des consultations médicales additionnelles et en ajoutant des heures d’ouverture ou du personnel à leur horaire régulier, notamment en soirée et durant la fin de semaine.

Au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), on explique qu'aucun Groupe de médecine familiale de la région n'a manifesté son intérêt pour ces cliniques spéciales cet hiver. On ajoute cependant qu'une collaboration a été établie avec les cliniques médicales afin d'y rediriger les patients quand ils se présentent à l'urgence avec des symptômes jugés moins prioritaires.

Retour à la normale

Malgré l'absence de clinique d'hiver, les autorités régionales de santé estiment que la situation actuelle dans les urgences est tout à fait normale pour la saison. Après des débordements à Val-d'Or et Amos au cours des derniers jours, la situation est rentrée dans l'ordre jeudi. La Dre Annie Léger, directrice des services professionnels et de l'enseignement universitaire au CISSS-AT, se réjouit de la situation actuelle.

Toutes nos salles d'urgence sont dans une situation normale présentement. On ne note pas de débordement comme tel. On vit les hauts et les bas habituels de nos salles d'urgence. Je touche du bois parce que ça va relativement bien dans la région par rapport à ce qu'on vit ailleurs au Québec.

Dre Léger ajoute que les cas de grippe et de gastro-entérite ne sont pas les seuls responsables de l'achalandage dans les urgences. Ce n'est peut-être pas exclusivement la grippe. Oui c'est présent et l'indice grippal est plus marqué à Val-d'Or et Rouyn-Noranda, mais les salles d'urgence ne sont pas uniquement sollicitées par de cas de grippe ou de gastro, c'est vraiment très diversifié.

Appeler Info-Santé

Par ailleurs, la Dre Léger rappelle que toute personne qui ressent des symptômes de grippe ou de gastro-entérite est invitée à communiquer d'abord avec la ligne Info-Santé (8-1-1) pour y obtenir des conseils.