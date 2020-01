CES 2020 : découvrez 5 véhicules du futur

La grande foire de l’électronique, le Consumers Electronic Show, bat présentement son plein à Las Vegas. Parmi les innovations qui étaient les plus attendues cette année, aux côtés des téléviseurs (8K!) et des assistants intelligents : les prototypes de voiture.

Une grande variété de voitures électriques, autonomes ou encore volantes ont été présentées cette semaine. Certaines d’entre elles seront mises en production sous peu, alors que d’autres ne sont que des concepts spéculatifs qui mettent en valeur les technologies de pointe sur lesquelles travaillent les fabricants depuis quelques années, ainsi que leur vision des voitures du futur. Voici quelques modèles qui ont retenu notre attention de par leur ingéniosité, leur apparence ou leur caractère inusité.

Sony Vision-S

Selon le site The Verge, les automobilistes ne sont pas près de pouvoir conduire la Vision-S de Sony, l'entreprise n'ayant pas l'intention d'en produire de si peu. La berline électrique présentée à la fin de la conférence de presse de Sony se situe plutôt entre la voiture concept, démontrant l'idée que se fait Sony de l'avenir des voitures, et le prototype, puisqu'elle fonctionne vraiment.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le prototype de voiture de Sony, la Vision-S, a été présenté au Consumer Electronics Show 2020, à Las Vegas. Photo : Sony Global

La Vision-S est une voiture électrique à l'allure ultra fluide qui met l'emphase sur la conduite autonome, le divertissement et l'interface utilisateur. Un ensemble d'écrans tactiles occupent le tableau de bord, l'un pour les films et la musique du catalogue de Sony, un autre pour les contrôles de la voiture, et un écran dédié aux jeux vidéo.

Le prototype est équipé de 33 capteurs qui peuvent détecter les objets et les personnes autant à l'extérieur de la voiture qu'à l'intérieur, et qui servent à assister le véhicule dans la conduite. Le concept de Sony sert surtout à tester sa plateforme connectée, nommée Vision-S, qui pourrait éventuellement être utilisée par d'autres fabricants.

Bosch IoT Shuttle

La multinationale Bosch est un fabricant d'outils électriques et d'appareils électroménagers, mais elle oeuvre également dans le milieu de l'équipement automobile. Selon le site Digital Trends, l'entreprise prévoit que les navettes électriques autonomes, comme la Bosch IoT Shuttle présentée au CES 2020, deviendront éventuellement la norme dans les grandes villes à travers le monde.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un dessin représentant la navette électrique autonome de Bosch, la Bosch IoT Shuttle, qui a été présentée au Consumers Electronic Show 2020 à Las Vegas. Photo : Bosch

La firme affirme que le concept de navette a été développé uniquement pour démontrer la technologie qui se trouve à l'intérieur et qu'elle n'a aucun plan de devenir un constructeur automobile.

Selon le magazine Top Gear, les radars, les capteurs ultrasoniques, le système de contrôle des freins et la direction assistée de la navette sont tous produits par Bosch. Son logiciel de localisation permet au véhicule de déterminer exactement où il se trouve. Sa forme en boîte lui permet d'offrir un grand espace intérieur et les énormes baies vitrées permettent aux voyageurs et voyageuses d'observer ce qui se passe à l'extérieur. Bien sûr, le véhicule offre également une panoplie de divertissements sur écran pour passer le temps durant le trajet.

Bosch développe également une plateforme qui connecterait les utilisateurs et utilisatrices à la navette via une application sur téléphone intelligent, leur permettant de trouver le meilleur chemin de A à B et de partager le trajet avec d'autres personnes qui se trouvent sur le chemin.

Honda Augmented Driving Concept

Ce nouveau concept de voiture de Honda « offre une transition harmonieuse entre la conduite autonome et la conduite semi-autonome », selon le site web de l'entreprise.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Avec son dernier prototype, Honda souhaite que la transition entre conduite manuelle et conduite autonome se fasse naturellement. Photo : Honda

Honda affirme que la voiture peut basculer aisément entre le mode manuel et autonome, et offre huit types d'assistance de différente intensité. Le système est constamment sous alerte et de multiples capteurs pointés vers le conducteur tentent de prédire le moment où il voudra laisser le contrôle à la voiture.

Pour contrôler la voiture en mode manuel, le conducteur ou la conductrice tapote le volant deux fois. Pour accélérer, il faut pousser le volant vers l'avant, et le tirer vers soi pour ralentir.

Mercedes-Benz Vision AVTR

Avec son apparence complètement hallucinante, la Mercedes-Benz Vision AVTR est le fantasme ultime du concepteur d'automobiles. Le concept de voiture tire son nom (AVTR) du film Avatar dont s'est ouvertement inspiré Mercedes, ainsi que de l'acronyme pour Advanced Vehicle Transormation (transformation avancée du véhicule). Selon le site web de l'entreprise, ce véhicule incarne la vision de Mercedes pour la mobilité dans un futur éloigné.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le concept de véhicule Mercedes-Benz Vision AVTR est ouvertement inspiré de l'univers du film Avatar. Photo : Mercedes-Benz

La voiture de rêve de Mercedes serait capable de se recharger complètement en 15 minutes et utiliserait une batterie complètement organique, grâce à une technologie révolutionnaire basée sur le graphène, éliminant ainsi tout recours à des ressources rares, toxiques et dispendieuses comme le métal.

Dessin de l'intérieur de la voiture concept Mercedes-Benz Vision AVTR. Photo : Mercedes-Benz

L'hélicoptère Bell Nexus 4EX

« Conçu pour résoudre les problèmes de livraison et de transport, l'appareil Bell Nexus peut transporter, des biens, des personnes et des données au service d'une entreprise ou des demandes de la ville » peut-on lire sur le site web de Bell au sujet de son concept d'hélicoptère, le Bell Nexus 4EX, offert en version électrique ou hybride.

Reproduction du concept de taxi volant de Bell, le Bell Nexus 4ex. Photo : Bell

Selon le site Business Insider, les premiers modèles devraient entrer en circulation d'ici la moitié ou vers la fin des années 2020. Selon le site FlightGlobal, Bell s'attend à ce que le Nexus 4EX soit capable de transporter 4 ou 5 personnes sur des distances d'environ 100 km à la fois, avec une vitesse de croisière de 241 km/h.