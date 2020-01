Procès de Patrick Chénard : témoignage d’une troisième présumée victime

Cette troisième personne à témoigner affirme avoir reçu un message sur les réseaux sociaux dans lequel Patrick Chénard lui aurait offert ses services dans le cadre d’une étude pour déterminer la capacité à détendre de la musique.

Il lui aurait offert un bon prix pour le massage, dit-elle, soit 30 $.

Dans son témoignage, la plaignante a raconté avoir commencé à ressentir un malaise lorsque Patrick Chénard lui a massé les cuisses et que ses mains auraient approché ses fesses.

Elle a poursuivi son récit en disant les mouvements de l’accusé auraient ensuite touché à ses parties génitales.

J’étais vraiment mal à l’aise, j’étais raide comme une barre , s’est-elle souvenue, ajoutant qu’elle se serrait les dents.

Toujours devant le juge, la présumée victime a raconté que Patrick Chénard l’aurait ensuite massé, alors qu’elle était sur le dos, de sa poitrine jusqu’au bas-ventre, en touchant entre autres le côté de sa poitrine.

Elle a affirmé avoir fait une crise de panique après le massage et se souvient d'avoir été en larmes.

La présumée victime a indiqué avoir porté plainte aux policiers peu après, lorsque des événements similaires lui ont été rapportés par d’autres personnes.

Pendant le contre-interrogatoire de la témoin, l’avocat de la défense, Yves Desaulniers, a posé des questions sur ses crises de panique. Elle a répondu qu’elle faisait ce type de crises quand elle était jeune, mais qu’elle n'en fait maintenant seulement que lors d’événements majeurs. Elle a ajouté qu'elle prenait de la médication pour traiter son anxiété.

Maître Desaulniers a par la suite tenté de soulever des contradictions entre son témoignage et ses déclarations précédentes, notamment en ce qui a trait aux régions corporelles que l’accusé aurait touchées lors du massage et le moment où elle aurait quitté l’établissement.

Le contre-interrogatoire se poursuit en après-midi jeudi.

Le massothérapeute et kinésiologue de 28 ans Patrick Chénard fait face à onze chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef d’exploitation sexuelle pour des faits allégués qui se seraient produit en novembre 2015 à Trois-Rivières et janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

D'après les informations d'Édith Drouin