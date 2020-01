En 2020, le Festival du Voyageur poursuit sa transition écologique

Cette année, les restaurateurs au Festival du Voyageur ne pourront plus servir de la nourriture dans des contenants en plastique. Parallèlement, les organisateurs mettent en place, pour la première fois, un système de compostage pour favoriser le recyclage et limiter les déchets.

Ça va nous permettre de réduire les coûts de collecte de déchets , avance Nicolas Audette, directeur du marketing et des communications du Festival.

Au total, une équipe de 60 à 80 bénévoles , appelés les éco-voyageurs, sera affectée au compostage.

Pour s’assurer que celui-ci est bien effectué par les festivaliers, des bénévoles seront postés à chaque station de poubelle pour aider les gens à faire le tri entre ce qui est recyclable, ce qui ne l’est pas et ce qui est compostable , ajoute le directeur du marketing et des communications. On a encore quelques places de disponibles, si ça intéresse des gens de devenir éco-voyageur , ajoute-t-il avec un sourire.

Par ailleurs, toujours dans l’optique de réduction des déchets, les organisateurs mettront en place des bonbonnes d’eau à différents endroits du Parc du Voyageur afin d’inciter les visiteurs à réutiliser leurs bouteilles. On va vendre des bouteilles en plastique recyclé, mais les gens peuvent apporter leurs propres bouteilles qu’ils pourront remplir à ces stations , précise Nicolas Audette.

Étude sur l’isolation thermique des tentes

Le Festival du Voyageur s’associe avec des étudiants de l’Université du Manitoba pour réaliser une étude sur la manière dont l'organisme chauffe ses tentes, dans le but de réduire son impact environnemental.

Trina Semenchuk est présidente de UMearth, un groupe d’étudiants interdisciplinaire qui travaille sur des initiatives de développement durable. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

Notre plan est de mesurer la quantité d’énergie dépensée par le Festival en surveillant sa consommation de propane [utilisé pour chauffer les tentes NDLR] , commence Trina Semenchuk, présidente de UMearth, un groupe d’étudiants interdisciplinaire qui travaille sur des initiatives de développement durable.

On va aussi mesurer la quantité de chaleur que le Festival perd, en mettant des sondes dans les tentes et en relevant la température dans les tentes et à l’extérieur , poursuit-elle.

Les étudiants vont ensuite produire un rapport d’ici le 1er juin avec des recommandations d’énergie alternative, ainsi que des améliorations en termes d’isolation des tentes pour réduire les pertes de chaleur , précise la jeune femme.