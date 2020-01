Le spectacle Bowie, Oddity to Mars, qui se tiendra les 10 et 11 janvier 2020, est décrit comme une célébration immersive et à 360 degrés de la musique de David Bowie .

Une exposition sur le design de mode, les innovations et les différents textiles aura aussi lieu pour compléter l’hommage à l’artiste, qui a marqué son temps par son avant-gardisme et sa musique.

Ce n’est pas le premier spectacle hommage à David Bowie. Celebrating David Bowie, une tournée mise sur pied en 2017 par le pianiste Mike Garson, était passée par Montréal en 2018.

Une chanson revisitée

Une nouvelle version de la chanson The Man Who Sold the World a aussi été dévoilée cette semaine sur YouTube pour marquer le 50e anniversaire de sa sortie, en 1970, et l'anniversaire de la disparition de David Bowie. La chanson faisait partie de l’album du même titre. Elle a notamment été reprise par Nirvana en 1994 et plusieurs autres artistes.

Cette nouvelle version inédite a été enregistrée en 1996 et n’a été diffusée qu’une seule fois, en janvier 1997, à la BBC.

Plusieurs autres chansons seront dévoilées sur le compte YouTube de David Bowie durant le mois de janvier.

Une autre célébration avait eu lieu en 2019, pour marquer les 50 ans de son premier succès. Car avant d'être Ziggy Stardust, David Bowie avait incarné le Major Tom dans Space Oddity.