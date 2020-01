Taux de mercure à la mine Victor : le procès contre De Beers se planifie

Le groupe environnemental Ecojustice, qui représente Wildlands League, a initialement allégué en 2016 que De Beers avait enfreint la loi en ne soumettant pas toutes les données liées au taux de mercure à proximité de l’ancienne mine de diamants Victor.

Un procès n’ayant toujours pas été entamé 18 mois plus tard, conformément à l’arrêt Jordan de la Cour suprême, un juge avait ordonné l’arrêt des procédures en 2018.

Ecojustice a fait appel de la décision en juin 2019 et le juge David Thomas de la Cour de justice de l’Ontario a tranché au mois de décembre, en faveur du groupe environnemental.

La mine Victor a été en activité pendant 11 ans et a fermé ses portes en 2019. Photo : CBC/Rita Celli

Cela signifie que le procès peut aller de l’avant.

Au contraire, [De Beers] semble avoir résisté contre tous les efforts d’accélérer les procédures, dont la détermination des dates du procès, jusqu’à quatre mois après que le plafond fixé par l’arrêt Jordan ait été dépassé , peut-on lire dans la décision du juge Thomas.

La Cour a été très claire. Il est de la responsabilité de toutes les parties d’éviter des délais non nécessaires. Juge David Thomas de la Cour de justice de l'Ontario

De Beers a toujours nié les allégations.

Ecojustice indique que même si la mine Victor n’est plus en activité, la cause pourrait faire jurisprudence et établir un précédent pour les normes environnementales que doivent suivre les compagnies minières, donc celles qui œuvrent dans la région du Cercle de feu.