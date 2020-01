Bilan routier encourageant dans l’Est-du-Québec

Le nombre de collisions mortelles sur les routes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en 2019 est resté le même qu’en 2018, selon la Sûreté du Québec. Les données disponibles pour la Côte-Nord montrent quant à elles une baisse importante du nombre de morts sur les routes.

En tout, 28 collisions auront causé la mort au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Si le bilan est stable depuis deux ans, le nombre de collisions mortelles est en décroissance depuis dix ans, selon la Sûreté du Québec.

Cette décroissance s’observe partout sur les routes du Québec, et ce, malgré une augmentation constante du nombre de véhicules en circulation sur celles-ci. À l’échelle de la province, 2019 est l’année où le nombre de collisions mortelles a atteint le plus bas niveau enregistré, soit 232 accidents.

Sur la Côte-Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le nombre de collisions mortelles a quant à lui diminué significativement, passant de 27 en 2018, à 15 en 2019. La Sûreté du Québec ne possède pas de données uniquement pour la Côte-Nord.

La vitesse toujours première

La vitesse excessive demeure toujours en tête des causes les plus fréquentes des collisions mortelles, indique le porte-parole de la Sûreté du Québec pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Claude Doiron.

Malheureusement, il y a encore des gens qui prennent le réseau routier pour des pistes de course. Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

Dans 30 % des décès enregistrés sur les routes du Québec l’an passé, c’était la vitesse qui était en cause , rappelle-t-il, malgré toutes les campagnes de publicité qui sont mises de l’avant par la Société de l’assurance automobile du Québec, tout le travail fait sur le terrain par les policiers, par les contrôleurs routiers.

Parmi les autres causes de collisions mortelles, la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux arrive au second rang, soit avec une responsabilité dans 10 % des collisions.