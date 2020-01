Banquets Huguette : pas une bactérie, possiblement un virus

Selon une analyse du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), la cause de la contamination chez Banquets Huguette n'est pas d'origine bactérienne.

Le relationniste du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec , Yohan Dallaire-Boily, ne s'en cache pas; il est possible que les microbiologistes du MAPAQ ne parviennent jamais à établir pour quel motif de multiples clients des Banquets Huguette ont souffert de symptômes s'apparentant à ceux de la gastro-entérite durant la période des Fêtes.

Oui, c'est possible qu'on ne le trouve pas, mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Yohan Dallaire-Boily, relationniste du MAPAQ ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

Selon M. Dallaire-Boily, les efforts se poursuivent pour détecter un possible virus qui aurait pu contaminer des plats préparés par le personnel des Banquets Huguette. On fait toujours des analyses microbiologiques sur des échantillons qui ont été prélevés chez le traiteur. On est encore à la recherche d'un virus , a-t-il enchaîné.

Une contamination d'origine bactérienne aurait pu laisser croire à de la négligence de la part du traiteur quant aux mets vendus.

Soulagement

De son côté, la direction des Banquets Huguette indique avoir été contrainte de procéder à un grand ménage de ses installations à la demande du Ministère et avoir également dû jeter de nombreux aliments potentiellement impropres à la consommation. De plus, un communiqué a été envoyé aux médias jeudi midi.

Nous avons la certitude qu’aucune bactérie susceptible d’intoxiquer ou de rendre les gens malades n’a été retrouvée dans l’échantillonnage de nos denrées alimentaires. Sarah Labrecque, propriétaire, Banquets Huguette

De plus, toujours selon Mme Labrecque, une inspection du MAPAQ avait eu lieu avant les Fêtes. Notre entreprise est soucieuse de la qualité des produits qu’elle offre à sa clientèle. D’ailleurs, lors d’une inspection du MAPAQ le 17 décembre dernier, le Ministère nous a attribué la cote de risque "faible". Tout ça, quelques jours seulement avant les événements , a-t-elle révélé.

Selon le communiqué, Mme Labrecque est sous le choc de l’envergure médiatique qu’a pris toute cette histoire. Elle demeure profondément touchée et attristée par la situation.

Avec des informations de Catherine Gignac et Michel Gaudreau