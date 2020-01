Le maire de Beauceville s'était engagé à retirer l'estacade

C'est ce qu'on peut lire dans le document acheminé aux médias par l'ingénieur responsable du projet d'étude de l'Université Laval, Brian Morse.

M. Morse soulève que le maire de Beauceville a confirmé lui a confirmé par courriel le 20 décembre que sa Ville s'engage à décrocher l'estacade Sud dans les 48 h suivant une demande de la part de M. Morse pour des raisons de sécurité publique .

Estacade sur la rivière Chaudière à Beauceville. Les ancrages sont de bonne taille. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

L'ingénieur détaille le risque en expliquant qu'une débâcle à venir pourrait générer un embâcle à cet endroit si l'estacade est toujours en place. L'infrastructure a pour but d'aider à la formation d'un couvert de glace et non de retenir des glaces en mouvement.

Le maire François Veilleux s'était aussi engagé à autoriser l'accès à l'estacade à l'équipe de chercheur de l'Université Laval mandaté par Québec pour trouver des mesures de prévention afin de limiter les risques d'inondations.

L'ingénieur Brian Morse (debout) explique le fonctionnement des estacades aux côtés du maire François Veilleux (à droite). (Archives) Photo : Radio-Canada

Le maire réagira vendredi

Brian Morse a communiqué une demande écrite à la municipalité de Beauceville mercredi pour lui recommander de retirer le dispositif.

Il explique que le redoux et la pluie annoncés samedi pourraient provoquer un mouvement de glaces qui risqueraient de s'accumuler temporairement sur l'estacade. Si c'est le cas, une inondation pourrait survenir en amont, soit à Notre-Dame-des-Pins, selon l'expert.

Le maire a convoqué les médias à un point de presse vendredi à 10 h. En compagnie du directeur général Félix Nunez, il fera le point sur le dossier des estacades . D'ici là, il n'émettra aucun commentaire.

Félix Nunez, à droite, et le maire de Beauceville, François Veilleux, à gauche, en point de presse au printemps 2019. Photo : Radio-Canada

Rappelons que la municipalité de Beauceville a installé l'estacade malgré l'avis contraire de l'ingénieur Brian Morse. Celui-ci indiquait que le couvert de glace était déjà formé rendant l'infrastructure inutile. Selon l'expert, elle augmente même les risques d'inondation à Notre-Dame-des-Pins.

Rencontre avec la Sécurité publique demandée

La municipalité de Notre-Dame-des-Pins demande une rencontre avec les experts de la Sécurité publique pour en savoir plus sur les conséquences que pourrait avoir l'estacade installée à la limite de son territoire.

L'estacade sud a été installée contre l'avis des experts par la municipalité de Beauceville. Photo : Crédits: Jean-Robert Ladouceur

La mairesse Lyne Bourque rappelle qu'il était prévu dans le projet d'enlever l'estacade une fois le couvert de glace formé .

Je souhaite que le plan de M. Morse s'applique. Lyne Bourque, mairesse de Notre-Dame-des-Pins

La mairesse dit n'avoir eu aucune discussion avec son collègue de Beauceville depuis que la demande de retirer l'estacade a été formulée.

Appelée à commenter, la Sécurité publique n'a pas été en mesure, pour l'instant, de confirmer si la municipalité de Beauceville s'expose à des sanctions en refusant de respecter les consignes de Brian Morse.

Aucune réponse n'a également été fournie à savoir si le gouvernement financera, comme prévu, l'installation de l'estacade même si elle a été posée contre les recommandations de l'expert mandaté par la ministère.