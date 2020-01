Janelle Bastarache : un peu de renfort pour les Aigles Bleues

Depuis qu'elle obtenue son diplôme d'études secondaires, Janelle Bastarache se concentrait sur ses études à l'Université de Moncton. Ça prend des bonnes notes car je vise la maîtrise , explique-t-elle. Elle a donc pris la décision de ne plus jouer au hockey de haut niveau. Seulement pour le plaisir.

Au début de l'année, je n'étais pas sûre. C'était ma première année à l'université, j'étais comme hésitante, comme le hockey, les études, ça fait beaucoup, surtout au niveau universitaire, mentionne Bastarache. Puis là, Marc-André Côté m'a dit qu'il restait de 4 à 5 semaines à la saison. Nous sommes seulement quelques points en arrière pour participer aux séries. Je me suis dit : ­''pourquoi pas!''

L'entraîneur-chef du Bleu et or est heureux de l'avoir dans l'équipe.

Revenir au jeu compétitif après une pause représente un défi. Mais, Janelle est une athlète multisports, dont la ringuette et la balle-molle. Elle devrait s'adapter rapidement.

Donc, le maniement de rondelle et les tirs au but seront à travailler. Je fais face à des gardiennes de haut niveau, donc, je peux pratiquer ma rapidité de tir. Parce que le coup de patin, je patine depuis que je suis jeune. Oui, ça me fait peur un petit peu. Mais, je suis confiante. Ça va aller bien.

Janelle Bastarache se joint à une équipe qui en arrache cette saison. Les Aigles ont remporté trois matchs au premier semestre, en marquant seulement 19 buts en 18 parties. L'Université de Moncton occupe le 7e rang du classement, seulement trois points derrière Dalhousie et d'une qualification aux éliminatoires le mois prochain.

J'aimerais ça qu'on soit plus présent dans l'enclave , explique Côté. On lance trop souvent sur le logo de la gardienne.

Katherine Dubuc garde confiance. Malgré la sécheresse en attaque, elle estime que les Aigles Bleues ont les atouts pour réussir et participer aux séries.

On se donne des objectifs à réussir , ajoute-t-elle. On ira donc une étape à la fois, période par période.

Les Aigles devront se passer de Rose-Aly Langlois. L'attaquante a subi une commotion cérébrale. Sa saison est terminée et, dans un touchant message sur Facebook, l'attaquante québécoise annonce la fin de sa carrière universitaire.

Après avoir discuté avec mon médecin, ma famille et mes proches, des risques et de mon futur, la plus grosse décision et la plus sage a été prise. Même si ça me brise le coeur plus que tout au monde, cette 5e commotion est arrivée pour une raison. J’aurais souhaité que ma « carrière » de joueuse de hockey se termine autrement, mais c’est malheureusement hors de mon contrôle. Après 17 ans de ma vie dédiée à cette passion, à ce sport qui m’habite de l’intérieur, je dois, pour ma santé et pour tout ce que les conséquences de cette blessure impliquent, accrocher mes patins…

Rose-Aly Langlois, sur sa page Facebook