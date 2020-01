Cérémonies de purification par la fumée : la requête d'une mère rejetée

La Cour suprême de la Colombie-Britannique rejette la cause d'une mère contre la commission scolaire de Port Alberni . Cette dernière alléguait dans sa requête que les droits constitutionnels de sa fille avaient été violés parce que celle-ci aurait été obligée de participer à une cérémonie autochtone de purification par la fumée dans son école.

Candice Servatius, une chrétienne évangéliste, souhaitait que la Cour interdise aux districts scolaires d’offrir des rituels religieux, des cérémonies ou des purifications dans leurs écoles.

Elle dénonçait la tenue de deux activités en 2015 et 2016, à l'École primaire John-Howitt que fréquente sa fille, faisant valoir qu'il s'agissait d'activités religieuses et non culturelles.

Durant la cérémonie autochtone, les élèves participants tenaient une branche de cèdre tandis que la fumée de sauge était répandue sur eux pour faire l'expérience de l'énergie nettoyante .

Le conseil de la Nation Nuu-chah-nulth était un des intervenants dans cette cause.

Le juge Douglas Thompson a écrit dans la décision de mercredi que Candice Servatius n'a pas établi que la prière prononcée par le danseur de cerceaux à l'assemblée scolaire a nui à la capacité des enfants d'agir conformément à leurs croyances religieuses .

Le district scolaire 70 estime que la cérémonie était une occasion pour les élèves d'en apprendre davantage sur les traditions nuu-chah-nulth.

L'avocat de Candice Servatius parle d'une décision décevante pour les personnes de toute religion ou de toute culture, chacune ayant le droit constitutionnel d'être à l'abri de la spiritualité imposée par l'État .

L'avocat dit étudier la décision du juge et évaluer les prochaines étapes pour sa cliente.

Quant au conseil de la Nation Nuu-chah-nulth, il affirme être déçu que la plainte se soit retrouvée devant les tribunaux.