Un ancien inspecteur revient sur une enquête de 16 ans qui a élucidé deux meurtres

M. Belliveau a mené l'enquête sur les meurtres d'une femme et de son jeune enfant commis en novembre 1995 à British Settlement, dans la région de Sackville.

Gérard Belliveau, de Grand-Barachois, au Nouveau-Brunswick, est encore ému quand il parle de l’enquête. Il y pense chaque jour. Je me réveille le matin et je vois l’enfant , dit-il.

Tout a commencé le 6 novembre 1995, lorsque les deux corps ont été découverts dans une maison mobile. Les victimes étaient Mary Lou Barnes et son fils de 11 ans, Larry Mills junior.

Le corps de Mme Barnes se trouvait dans une chambre, celui de son fils était dans le salon, indique M. Belliveau.

Là, on met toutes les émotions de côté. On commence à faire la mise au point pour se demander comment c’est arrivé, qui aurait pu faire ça et pour quelles raisons?

L'enquête a duré 16 ans. Gérard Belliveau raconte qu’il a d’abord soupçonné l’ex-mari de la victime, Larry Mills, mais ce dernier était innocent. D’autres suspects ont ensuite retenu son attention, jusqu’à ce qu’il trouve Raymond White, un criminel connu des policiers.

Les progrès des techniques d’enquête ont permis de détecter l’ADN de Raymond White sur des pièces à conviction, ce qui a mené les policiers à porter des accusations contre lui.

Enfin, en 2011, Raymond White, 65 ans, a reconnu sa culpabilité à deux chefs d'accusation d'homicide involontaire. Il est mort en 2013 et il n'a jamais expliqué pourquoi il a tué les deux victimes.

Gérard Belliveau a fait partie de la GRC Gendarmerie royale du Canada pendant 36 ans. Il a pris sa retraite en 2014.

Aujourd’hui, ce que je retiens de ce dossier, c’est la communauté, premièrement de Sackville, et de British Settlement. L’ex-mari de la madame, Larry Mills, aujourd’hui, c’est le seul individu en 36 ans de carrière que j’ai pu laisser, permettre, dans ma vie au point où on est ami aujourd’hui, au point où on peut socialiser sans discuter du passé. Pour tout résumer ça, je n’oublierai jamais le petit garçon. Je n’oublierai jamais la madame , conclut l'inspecteur à la retraite.

L’enquête dirigée par Gérard Belliveau fait l’objet d’un épisode de l’émission télévisée The Detectives, de CBC, diffusé jeudi à 21 h. Cette émission présente chaque semaine un détective et l’enquête qui a changé sa vie.

Avec les renseignements de Michel Nogue