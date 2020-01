La première tempête de l’année s’amène vers Québec

Après le froid des dernières heures, le réchauffement de la température sera accompagné d’importantes précipitations. Ce sera d’abord la pluie qui régnera sur Québec samedi, prévoit Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada.

« Une importante dépression va se former au-dessus du Texas et prendre la direction du nord-nord-est et va s’approcher des Grands Lacs avec énormément d’humidité et de [température douce]. C'est vraiment de la pluie qui va débuter samedi matin. Ça se peut qu’il y ait un peu de pluie verglaçante parce que le mercure va être autour du point de congélation ».

La quinzaine de millimètres de pluie qui devrait s’abattre en 24 heures sur la capitale fera fondre la neige, déjà peu présente au sol.

Jusqu’à 25 centimètres de neige

Ne rangez pas vos pelles pour autant, car l’hiver fera un retour en force dès la nuit de samedi à dimanche. Environ 25 centimètres de neige, accompagnés de forts vents, devraient tomber sur Québec dimanche.

« Une autre perturbation va arriver dans la nuit de samedi à dimanche. On parle de neige parfois forte qui va débuter vers minuit, explique M. Petit. Les vents dimanche vont être du nord-est d’environ 60-70 km/h. Il va falloir surveiller la poudrerie par endroit ».

Surveillez les avertissements qui vont être émis au cours des prochaines heures. Je ne serais pas surpris qu’on se retrouve dans un avertissement de tempête hivernale. Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada

L'hiver s'installera-t-il?

À ceux qui en doutaient, l’hiver s’installera bel et bien sur Québec une fois cette possible tempête derrière nous.

« Dans le long terme, l’hiver devrait arriver à la mi-janvier et s’installer confortablement par la suite. On parle de température froide pour terminer le mois. Les redoux, c’est terminé », conclut le météorologue.