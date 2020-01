Mobilisation de la communauté iranienne d'Edmonton

L'association Iranian Heritage Society of Edmonton et l'association des étudiants iraniens à l'Université de l’Alberta tiendront un service commémoratif en mémoire des victimes et de leurs familles.

Ce service aura lieu dimanche, mais l’heure et le lieu ne seront annoncés que vendredi.

Une page gofundme  (Nouvelle fenêtre) a été créée pour amasser 20 000 $ afin de financer un service commémoratif au nom de la communauté.