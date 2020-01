Voici pourquoi on ne verra probablement pas le prince Harry et Meghan dans The Crown

Suzanne Mackie, la productrice exécutive de cette série racontant l’histoire du règne d’Élisabeth II, a estimé qu’il était peu probable que le couple apparaisse un jour dans The Crown, bien que Meghan Markle soit une ancienne actrice.

Pour être honnête, quelque soit la tournure que prendra par la suite The Crown, je doute qu’on se rende aussi loin dans le présent , a-t-elle déclaré à l’agence de presse britannique PA.

En décembre 2018, le créateur de la série, Peter Morgan, avait expliqué au magazine Entertainment Weekly que The Crown s'achèvera bien avant la période actuelle, car il ne sent pas à l’aise d’écrire une fiction portant sur un passé trop proche.

Si vous attendez un certain laps de temps de temps, si vous mettez 15 ou 20 ans [...] entre vous et [les événements], alors vous pouvez écrire plus librement. Attendons 20 ans pour voir ce qu’il y a à raconter au sujet de Meghan Markle.

Peter Morgan, créateur de la série The Crown