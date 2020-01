Nouveau retard pour le Centre Multisport de Val-d'Or

La Ville de Val-d'Or s'attend à prendre possession du bâtiment dans les prochaines semaines, pour ensuite pouvoir y aménager ses locaux et son système informatisé et préparer une ouverture officielle.

On s’attend à se faire livrer le bâtiment au courant de l’hiver 2020, mais la date précise n'est pas encore connue , précise le directeur du Service sport et plein air de Val-d'Or, Ian Bélanger.

Les installations du complexe multisport : Une palestre de gymnastique

Trois gymnases triples

Une surface synthétique

Un mur d'escalade

Une salle pour les clubs sportifs

Une fois livré, notre équipe doit se préparer, aménager nos locaux, apprivoiser les nouveaux systèmes et aménager nos entrepôts. Il y a quand même beaucoup de logistique à prévoir une fois que ça va être livré , note M. Bélanger.

Pénurie de main-d'oeuvre

La Ville explique ce retard par différents facteurs hors de son contrôle.

C'est un projet relativement complexe, souligne M. Bélanger. Se greffer sur un bâtiment existant, ça a son lot de défis. Le problème de main-d’oeuvre qui a été évoqué auprès des sous-traitants, ça a été un facteur important qui peut expliquer en partie ce retard. Est-ce que la météo de l'automne 2018 et du dernier hiver a pu nuire? Ce sera à l'entrepreneur général à le dire, mais c’est sûr que ça n'a sûrement pas aidé.

Des clubs impatients

Les futurs utilisateurs du Centre Multisport Fournier attendent évidemment avec impatience cette ouverture. La Ville a dû multiplier les rencontres avec ces clubs pour faire le point sur la situation.

C'était notre défi, explique Ian Bélanger. On a aussi hâte que les utilisateurs, parce que les installations sont de qualité. On a hâte de les montrer et que, par exemple [le club de gymnastique] Gymkara puisse y entrer parce que l’on connaît leur situation actuelle. Tant que c'est un chantier, ils ne peuvent pas rentrer, on ne peut peut rien y faire. Il a fallu discuter souvent avec les différents clubs pour les informer des différentes mises à jour et des retards. On avance vers la fin et ça va enfin se préciser, mais on a jonglé beaucoup avec ça.

Toujours évalué à près de 18 M $, le Centre Multisport Fournier renfermera, outre la palestre de gymnastique : deux gymnases triples, dont un recouvert d'une surface synthétique pour le soccer et l'ultimate frisbee .

Un autre gymnase triple multisport servira notamment pour le volleyball, le basketball, le futsal et le badminton, en plus d'y inclure un mur d'escalade. Enfin, une salle à l'étage servira pour le club de judo, le club de boxe de Val-d’Or et le conditionnement physique.