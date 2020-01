L'ex-enseignante Andréanne Robert coupable de gestes à caractère sexuel sur 5 élèves

L'ex-enseignante de l'École secondaire du Triolet de Sherbrooke, Andréanne Robert, a plaidé coupable à six chefs d'accusation, dont deux d'exploitation sexuelle, trois d'avoir transmis du matériel sexuellement explicite et un de communication indécente, jeudi, au palais de justice de Sherbrooke.

Arrêtée en décembre 2017, Andréanne Robert faisait face à 16 chefs d'accusation.

Les victimes sont cinq élèves de 15 à 17 ans à qui elle avait déjà enseigné, elle était donc en situation d'autorité lorsque les événements se sont produits entre mai et décembre 2017.

La femme a reconnu avoir fait des communications indécentes par texto, avoir transmis du matériel sexuellement explicite et avoir envoyé 10 à 15 photos d'elle nue à la demande d'un des élèves.

Selon la preuve révélée au tribunal, l'enquête a débuté après un party de Noël des enseignants du Triolet dans un bar de Sherbrooke où Andréanne Robert était fortement intoxiquée.

La femme de 45 ans avait appelé deux des adolescents pour qu'ils viennent la chercher et ils se sont rendus à sa résidence.

À leur arrivée, elle a tenu des propos sexuels à leur endroit, elle a enlevé sa robe et demandé à l'un des élèves de la suivre dans sa chambre, mais il a refusé.

Andréanne Robert lors de son arrestation en décembre 2017 Photo : Radio-Canada

Me Marie-Line Ducharme du ministère public a expliqué au tribunal qu'Andréanne Robert était très proche de ses élèves, mais la situation est allée trop loin pour certains.

Elle était impliquée dans les différentes activités, dont le défilé de mode du Triolet où elle côtoyait les victimes , explique la procureure.

Les avocates au dossier feront une suggestion commune pour Andréanne Robert lors des observations sur la peine le 4 mai prochain.

Dans cinq des six chefs, on parle d'une peine minimale de 90 jours et pour l'autre chef, il n'y a pas de peine minimale , précise Me Marie-Line Ducharme, du ministère public.

D'après les informations de Marie-France Martel et Katy Larouche