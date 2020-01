La saison 4 de La servante écarlate sera plus courte

Après 2 saisons de 13 épisodes, la quatrième saison de La servante écarlate (The Handmaid’s Tale) n’en comportera que 10, comme la première.

Le site IndieWire a simplement trouvé les informations sur le site Internet de la ville de Toronto, qui énumère les prochaines productions qui seront tournées dans la métropole ontarienne. Le tournage doit y commencer le 3 février prochain pour se terminer en juillet 2020.

Le créateur de la série, Bruce Miller, a confirmé la nouvelle à IndieWire. Il a expliqué que la réduction du nombre d’épisodes était voulue. De mon point de vue, [la décision] est 100 % créative , a-t-il déclaré.

Bruce Miller, le créateur de la série « La servante écarlate », d'après l'œuvre de Margaret Atwood Photo : getty images for hulu / Erik Voake

Certaines intrigues sont plus efficaces concentrées sur 10 épisodes. [...] Ce choix nous laisse plus de liberté, car ça nous permet de nous concentrer sur un élément moteur de la série , a ajouté Bruce Miller, qui a souligné que le diffuseur, Hulu, et le producteur, la MGM, étaient d’accord avec lui.

L’adaptation en série du livre éponyme de l’écrivaine canadienne Margaret Atwood est le contenu le plus regardé sur la plateforme de diffusion en continu Hulu.

Elisabeth Moss a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice en 2018 pour son rôle dans « La servante écarlate ». Photo : Getty Images / Kevin Winter

La diffusion de la troisième saison de cette série, qui se déroule dans une société totalitaire, s’est achevée en août dernier. Aucune date n’est encore prévue pour la diffusion de la saison 4.