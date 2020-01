C'est parti pour la construction du palais de Bonhomme

Les travailleurs sont à l'oeuvre depuis quelques jours pour construire le palais du 66e Carnaval de Québec, palais qui est de retour à la place de l'Assemblée-Nationale.

Les artisans ont déjà commencé la construction du palais 2020. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Cette année, l'imposante structure de glace et de neige est inspirée des années 1980 et 1990. Le palais de Bonhomme proposera un univers rétro et ludique avec Pixel.

Pixel, c'est d'abord une expérience immersive qui nous plonge dans le plaisir de jouer inspiré des arcades. On va se retrouver carrément à l'intérieur des machines elles-mêmes , affirme Ghislain Turcotte, concepteur et président de l'entreprise MATIÈRS.

Quelques chiffres pour le palais de Bonhomme 55 000 pieds cubes de neige

1 800 blocs de glace

10 à 15 personnes travaillent sur le chantier

20 jours (environ) pour la construction

Le 66e Carnaval de Québec aura lieu du 7 au 16 février 2020.