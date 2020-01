Un jeune motoneigiste sauvé des eaux glaciales par ses amis

Kyle Russell, 19 ans, de Port Blandford, à Terre-Neuve-et-Labrador, faisait partie d’un petit groupe de motoneigistes qui s’est arrêté sur un pont au-dessus d’une rivière. Le jeune homme a glissé sur du verglas en descendant de sa machine et il n’a pu s’empêcher de tomber à l’eau.

Comble de malheur, les eaux étaient glaciales, le courant était fort et il faisait noir. L’accident est survenu le 30 décembre à 19 h 30.

Dans sa chute, Kyle Russell s’est cogné la tête assez durement pour que son casque de motoneigiste soit endommagé. Il a cru que sa dernière heure était venue, explique-t-il en ajoutant qu’il n’est pas un très bon nageur.

Le jeune a réussi à remonter à la surface malgré l’eau glaciale qui alourdissait son casque et ses bottes. Le courant l’emportait, mais il s’est agrippé à une branche d’arbre au-dessus de la rivière. À ce moment, dit-il, il commençait à perdre ses forces.

Entre-temps, ses amis s’étaient rendu compte qu’il était tombé à l’eau et ils sont descendus au pied de la berge abrupte et glacée pour lui porter secours. Il leur a fallu quelques minutes pour le trouver et le tirer de sa fâcheuse position.

Ses amis l’ont aussi aidé à remonter la pente glacée jusqu’à leurs motoneiges et il lui ont donné des vêtements secs, souligne-t-il.

Kyle Russell dit qu’il a eu de la chance qu’ils étaient là. Il croit que sans leur aide, le courant l’aurait emporté et il serait mort noyé. Il estime qu’il leur doit la vie.

Au retour, il était assis en sandwich entre deux amis pour partager leur chaleur. Ils l’ont amené chez eux où il a pu prendre une douche chaude et appeler ses parents.