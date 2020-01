Le Canada veut participer activement à l'enquête sur l'écrasement en Iran

Avec l'appui de l'Ukraine, le Canada souhaite contribuer de manière importante aux investigations sur les causes et circonstances de l'écrasement d'un avion de la compagnie Ukraine International Airlines (UIA), qui a fait 176 morts, dont au moins 63 Canadiens, mercredi, en Iran.

Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, s'est entretenu mercredi soir avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif.

Les deux hommes ont échangé leurs condoléances et M. Champagne a souligné à son interlocuteur l'importance pour les autorités canadiennes d'avoir un accès en Iran rapidement afin de fournir des services consulaires, aider à l'identification des victimes et faire partie de l'enquête sur l'accident , selon un communiqué d'Ottawa.

Le résumé de l'appel ne fournit aucun détail sur la réaction de M. Zarif aux demandes d'Ottawa.

Ottawa a rompu les liens diplomatiques avec l'Iran sous le règne de Stephen Harper, en 2012. Accusant le régime iranien de soutenir le terrorisme, le gouvernement conservateur a ordonné la fermeture de l'ambassade canadienne à Téhéran et l'expulsion de tous les diplomates iraniens en poste au Canada. Quelques délégations canadiennes se sont rendues à Téhéran depuis l'élection des libéraux, en 2015, mais les relations entre les deux pays sont loin d'avoir repris un cours normal.

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a réclamé publiquement jeudi la participation du Canada aux opérations en Iran.

La priorité pour l'Ukraine est d'établir les causes de cette catastrophe. Nous allons assurément découvrir la vérité. [...] J’appelle la communauté internationale, en particulier le Canada, à participer à l’enquête. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Le président Zelensky a aussi dit avoir l'intention d'entrer en communication avec son homologue iranien Hassan Rohani afin de renforcer la coopération.

On ignore pour l’heure si Téhéran va laisser des experts canadiens apporter leur contribution. Mais les premiers éléments d'enquête ont été transmis au Canada et aux États-Unis, en plus de l'Ukraine et de la Suède.

Volodymyr Zelensky a précisé que des enquêteurs ukrainiens avaient été dépêchés en Iran.

Quarante-cinq experts ukrainiens sont en effet arrivés à Téhéran avant l'aube, jeudi, pour participer à l'enquête et notamment au décryptage des boîtes noires . Le Canada a également offert son assistance aux autorités iraniennes pour le décryptage de ces enregistreurs de vol.

Les experts ukrainiens souhaitent aussi examiner les débris qui se sont éparpillés sur le site de l'écrasement, notamment pour voir s'il n'y aurait pas dans le lot des fragments d'obus.

L'hypothèse du missile fait toujours partie de celles que Kiev étudie. L'avion s'est écrasé quelques heures seulement après des tirs de missiles iraniens contre des bases de la coalition antidjihadiste en Irak abritant surtout des forces américaines, ce qui a nourri l'hypothèse selon laquelle il aurait pu être touché par un projectile. Des Canadiens se trouvaient aussi dans l'une des bases visées.

François-Philippe Champagne a d'ailleurs condamné ces frappes, lors de son entretien avec le ministre iranien des Affaires étrangères.

Un attentat terroriste commis à bord de l'avion, une collision avec un drone et l'explosion soudaine d'un moteur sont également des possibilités étudiées par les spécialistes ukrainiens.

Les États-Unis ont de leur côté appelé à la pleine coopération [de l'Iran] avec toute enquête sur les causes de l'écrasement. Un avertissement à peine voilé à Téhéran, qui avait annoncé son refus de remettre les boîtes noires au constructeur américain de l'appareil, Boeing.

Déjà embarrassé par les problèmes de ses 737 MAX cloués au sol depuis 10 mois, Boeing a indiqué être prêt à aider par tous les moyens nécessaires .

Des fleurs et des chandelles sont placées devant des portraits des membres de l’équipage du vol de l’Ukraine International Airlines qui s’est écrasé mercredi à Téhéran. Ce mémorial a été installé à l’aéroport international Boryspil, situé près de Kiev. Photo : Reuters / Valentyn Ogirenko

Le 9 janvier est décrété journée de deuil national , a par ailleurs déclaré le président ukrainien dans une vidéo publiée sur Facebook, quelques heures après son retour nocturne de vacances à Oman.

M. Zelensky a déposé un bouquet de fleurs devant un mémorial improvisé aux neuf membres d'équipage ukrainiens, dans le principal aéroport de Kiev.

Le Canada particulièrement touché

Du point de vue iranien, les personnes à bord étaient 146 Iraniens, 11 Ukrainiens, 10 Afghans, 5 Canadiens et 4 Suédois, selon le rapport de l'Organisation de l'aviation civile, qui admet cependant qu'un certain nombre d'entre elles avaient probablement une double nationalité. D'après les autorités ukrainiennes, il y avait à bord 82 Iraniens et 63 Canadiens.

La différence s'explique par la présence de nombreux binationaux, dont jusqu'à 140 Irano-Canadiens, qui ne peuvent entrer et sortir de la République islamique que sur présentation de leur passeport iranien.

Les victimes canadiennes résidaient dans les régions d'Edmonton, de Winnipeg, de Vancouver, de Toronto, d'Ottawa, de Montréal et d'Halifax.

La liaison Téhéran-Toronto via Kiev est beaucoup utilisée par des Canadiens d'origine iranienne qui se rendent en Iran ou qui en reviennent. Aucun transporteur n'offre de vol direct.

Mercredi, Justin Trudeau a révélé que 138 des 176 passagers devaient venir au Canada.

Cette catastrophe aérienne est celle qui a fait le plus de victimes canadiennes depuis l'attentat contre un Boeing 747 d'Air India en 1985, dans lequel 268 Canadiens avaient péri.

Avec les informations de Tamara Alteresco, de la Presse canadienne, de Reuters, de l'Associated Press et de l'Agence France-Presse