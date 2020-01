Neige et grésil prévus dans le Nord de l’Ontario

Des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur dans plusieurs régions du Nord-Est de l’Ontario, où Environnement Canada prévoit de la neige et du grésil samedi et dimanche. L’agence fédérale recommande particulièrement aux automobilistes d’être prudents lors de leurs déplacements.

Une accumulation de neige et de grésil de 15 à 25 cm est prévue entre samedi après-midi et dimanche dans les régions de Chapleau, Gogama, Elliot Lake, Kirkland Lake, Temiskaming Shores, Manitoulin, Blind River, North Bay, Nipissing Ouest, Sault-Sainte-Marie et le Grand Sudbury.

Environnement Canada prévoit aussi des vents du nord avec rafales de 60 km/h qui devraient causer de la poudrerie.

Les déplacements devraient être perturbés dans tout le sud de l'Ontario ainsi que dans les secteurs sud du Nord-Est de l’Ontario de samedi à dimanche , peut-on lire sur le site web de l’agence fédérale.

Des avis supplémentaires pourraient aussi être émis, prévient Environnement Canada, car il y a encore beaucoup d’incertitude quant à l’accumulation exacte de neige et de grésil.

Environnement Canada prévoit une accumulation de neige et de grésil de 15 à 25 cm entre samedi après-midi et dimanche. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Dans un communiqué, la Ville du Grand Sudbury se dit prête à faire face à une possible tempête hivernale.

Elle recommande aux automobilistes d’ajuster leur conduite en conséquence.